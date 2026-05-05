33-letnia Cara Delevingne wyruszy latem w swoją debiutancką trasę koncertową. Brytyjska top modelka zapowiedziała serię występów w Europie i Ameryce Północnej, głównie w kameralnych klubach. Trasa połączna będzie z premierą jej debiutanckich singli.

Przez lata Cara Delevingne była ulubienicą modowej branży i wybiegów, na których dorastała. Beztroska, autentyczna dziewczyna z charakterystycznymi brwiami i stylem wyraźnie odstającym od innych modelek, stała się muzą Karla Lagerfelda.

Cara Delevingne: Muzyka "jej największym lękiem i miłością"

Teraz Brytyjka próbuje swoich sił w branży muzycznej, co ma odbicie na jej Instagramie. Z jej konta zniknęły wszystkie posty i zastąpiły je te związane wyłącznie z działalnością muzyczną.

Jak sama wyznała w jednym z wpisów, muzyka "zawsze była jej największym lękiem i miłością". Tę miłość wyrażają dwa single: "I Forgot" i "Out of My Head". Ich oficjalna data premiery nie została ujawniona i najpewniej artystka zaprezentuje je tuż przed rozpoczęciem trasy 1 czerwca w Berlinie lub bezpośrednio na scenie.

Na razie modelka planuje 11 występów. Poza Berlinem, wystąpi także w Barcelonie - jeden z dwóch występów w stolicy Katalonii zaplanowano w ramach Primavera Sound Festival. Następnie zaprezentuje się na scenach w Londynie, Paryżu, Los Angeles i Nowym Jorku.

Cara Delevingne i jej związki z muzyką. Spotyka się z wokalistką

Cara od dawna jest związana z branżą muzyczną - od 2010 r. wystąpiła w teledyskach takich gwiazd, jak m.in. Bryan Ferry, Rita Ora, Die Antwoord, Taylor Swift z Kendrickiem Lamarem (wielki przebój "Bad Blood"), ASAP Ferg i Halsey. Z kolei jako reżyserka ma na koncie klipy dla Rainsford i Reneé Rapp.

Jako wokalistka współpracowała z m.in. Pharrellem Williamsem, St. Vincent (prywatnie były parą w latach 2014-2016), N.E.R.D., Machine Gun Kellym i Fioną Apple. Identyfikująca się jako osoba queer i panseksualna Cara Delevingne obecnie spotyka się z brytyjską wokalistką i kompozytorką Leah Mason, znaną jako Minke.

Blanka w "The Voice Kids" ujawniła, jak zarabiała pierwsze pieniądze! Jej mama nie miała pojęcia TVP