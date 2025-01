Camila Cabello jest fenomenem muzyki rozrywkowej od czasu, gdy pojawiła się w programie "X-Factor". To właśnie tam została dołączona do grupy Fifth Harmony, co przyczyniło się do powiększenia jej fandomu. Po kilku latach w zespole postanowiła jednak postawić na karierę solową. Do tej pory wydała krążki zatytułowane "Camila", "Romance", "Familia" i "C,XOXO".