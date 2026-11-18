Po blisko pięciu latach poszukiwań i miesiącach krążących spekulacji ogłoszono, że w legendarną rolę Jamesa Bonda wcieli się Robert Pattinson. 40-letni aktor ma na swoim koncie udział w produkcjach, takich jak "Diuna", "Odyseja", "Drama" czy "Batman", a największą rozpoznawalność przed laty przyniosły mu saga "Zmierzch" oraz film "Harry Potter i Czara Ognia". Rolę agenta 007 przejmie po Danielu Craigu, który w 2021 r. ostatni raz odegrał główną postać w legendarnej serii.

Do roli Bonda rzekomo rozważani byli także Callum Turner (partner piosenkarki Duy Lipy), Jack Lowden, Henry Cavill czy Nicholas Hoult. Nowe dzieło z serii wyreżyseruje Denis Villeneuve, który wcześniej zajmował się m.in. wspomnianą "Diuną".

Te piosenki z filmów o Bondzie przeszły do historii! Kto powtórzy sukces?

Nowy film z Robertem Pattinsonem będzie już 26. odsłoną przygód Jamesa Bonda. Produkcje łączy nie tylko powracająca postać agenta 007, lecz także charakterystyczna piosenka przewodnia - tworzona specjalnie na potrzeby każdego z dzieł. Tradycję zapoczątkował film Shirley Bassey "Goldfinger" z 1964 r., a każdy kolejny mógł pochwalić się oryginalnym przebojem, odnoszącym ogromne sukcesy.

Jednym z największych hitów serii był "A View to Kill" zespołu Duran Duran, który dotarł do pierwszego miejsca listy Billboard Hot 100. Miłośnicy produkcji o agencie 007 pokochali także piosenki, takie jak "Nobody Does it Better" Carly Simon z 1977 r., "Live and Let Die" Paula McCartneya z 1973 r. czy "For Your Eyes Only" Sheena Eastona z 1981 r.

Współczesne dzieła o Bondzie również doczekały się swoich perełek, które zdążyły zapisać się na kartach historii. W 2002 r. Madonna stworzyła kompozycję "Die Another Day", która do dziś jest jedną z najważniejszych. W 2012 r. przyszła kolej na Adele, która zaproponowała "Skyfall". Numer okazał się strzałem w dziesiątkę - artystka otrzymała za niego nagrodę Grammy. Sukces ten powtórzyła Billie Eilish, która w 2021 r., wraz ze swoim bratem Finneasem O'Connellem, nagrała "No Time to Die" i również zgarnęła prestiżową statuetkę.

Kto nagra utwór przewodni do nowego filmu o Jamesie Bondzie? Typuje się właśnie te artystki!

W zagranicznych mediach i internecie już zaczęły krążyć spekulacje, jaki artysta muzyczny mógłby zostać zaangażowany w nadchodzący film o Jamesie Bondzie. Do nagrania nowej piosenki przewodniej typuje się m.in. Duę Lipę. Jej mąż miał być brany pod uwagę jako odtwórca głównej roli i choć ostatecznie rola przypadła Pattinsonowi, nazwisko piosenkarki wciąż przewija się jako jedno z możliwych do stworzenia hitu. Jej koncertowy album z 2024 r., nagrany w Royal Albert Hall, udowadnia, że gwiazda świetnie wypada w podniosłych utworach z sekcją smyczkową.

Niektórzy typują Suki Waterhouse - aktorkę i piosenkarkę, która prywatnie związana jest z Robertem Pattinsonem. To prawdziwa "dziewczyna Bonda", która również ma szansę stworzyć utwór do nowego filmu. W ostatnich latach udowodniła, że jej kariera muzyczna to nie przelewki - wydała trzy albumy oraz współpracowała z uznanymi kompozytorami, takimi jak Amy Allen, bracia Dessner i Blue May.

W propozycjach na twórcę kompozycji niezwykle często przewija się nazwisko Olivii Dean, która obecnie jest jedną z najważniejszych wokalistek młodego pokolenia. Może pochwalić się wyprzedanymi koncertami na całym świecie, numerem jeden na liście przebojów w Wielkiej Brytanii z piosenką "Man I Need", a od niedawna także sześcioma nominacjami do nagród Grammy. Jak podkreślają eksperci, nowe dzieło o agencie 007 potrzebuje nazwisk, które przyciągną uwagę - a takim z pewnością będzie właśnie nazwisko 27-latki.

Inni wskazują na Raye, która niedawno również osiągnęła sam szczyt. Jej drugi album studyjny - "This Music May Contain Hope" - zdobył uznanie krytyków, dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiego notowania i przyniósł gwieździe nominację do Grammy 2027. Płyta zawiera wiele utworów, które potencjalnie nadawałyby się na filmowy przebój. To ambitny i elegancki krążek, na którym nie brakuje pełnego składu orkiestry. Raye współpracowała przy nim z Hansem Zimmerem, który miał już okazję tworzyć muzykę do "Nie czas umierać" z 2021 r.

Wśród spekulacji przewija się jeszcze Rosalía - urodzona w Katalonii piosenkarka, która obecnie króluje wśród artystek na całym świecie. Jej album "LUX" triumfował już na Latin Grammy 2026, a w tym roku 34-latka otrzymała aż dziewięć nominacji do prestiżowych statuetek. Krążek dowodził ogromnego talentu wokalnego artystki, ale jednocześnie pokazał jej możliwość współpracy z orkiestrą symfoniczną. Choć żaden latynoski artysta wcześniej nie miał okazji nagrać piosenki do filmu o Jamesie Bondzie, nie wykluczone, że tym razem oryginalny utwór wybrzmi po hiszpańsku.