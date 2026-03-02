Tym razem twórcy skupiają się na Benedictcie Bridgertonie (Luke Thompson), artyście i outsiderze w rodzinie, który niechętnie myśli o ustatkowaniu się. Wszystko zmienia się podczas balu maskowego, gdy poznaje tajemniczą "Srebrną damę" - w rzeczywistości Sophie Baek (Yerin Ha).

Wątek romantyczny, określany przez fanów jako "Benophie", prowadzi widza przez emocjonalną sinusoidę - od zauroczenia po dramatyczne wybory. I właśnie tę historię wzmacnia muzyka, będąca jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów serii.

Za ścieżkę dźwiękową ponownie odpowiada Kris Bowers, który od pierwszego sezonu nadaje produkcji charakterystyczne, eleganckie brzmienie. Jednak to instrumentalne interpretacje współczesnych hitów pozostają znakiem firmowym "Bridgertonów".

Popowe hity w wersji na kwartet smyczkowy

Czwarty sezon kontynuuje tradycję przekształcania znanych utworów w orkiestrowe aranżacje. Tym razem usłyszymy kompozycje takich artystów jak Coldplay, Taylor Swift, Paramore czy Olivia Rodrigo.

Nadzorujący muzykę Justin Kamps podkreśla, że wybór utworów nie jest przypadkowy:

"Uważam, że jej pisanie piosenek jest znakomite i świetnie sprawdza się w wersjach na kwartet smyczkowy" - mówi o Rodrigo. Jak dodaje, utwór "bad idea right?" ma "świetną energię" i "sprawi, że widzowie będą się przy nim świetnie bawić".

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów sezonu jest wykorzystanie "Enchanted" Swift. "To był utwór, o który fani prosili nas bez przerwy. Mówili: 'Macie jedno zadanie - to idealna piosenka dla Benedicta i Sophie'" - zdradza Kamps.

Kluczowe sceny i ich muzyczne tło

Muzyka w "Bridgertonach" nie jest jedynie dodatkiem - często staje się narratorem emocji.

Już w pierwszym odcinku instrumentalna wersja "Life in Technicolor" towarzyszy wejściu Sophie na bal. "To moment kogoś, kto zawsze marzył o takiej chwili. Ta muzyka oddaje jej zachwyt" - tłumaczy Kamps.

Z kolei "All I Wanted" zespołu Paramore podkreśla napięcie między bohaterami, gdy próbują tłumić uczucia. "Spróbowaliśmy tego utworu i wszyscy od razu się w nim zakochali" - wspomina.

Nie brakuje też odważniejszych momentów. Przy "bad idea right?" widzowie obserwują gwałtowną namiętność bohaterów. "To scena, w której wszystko dzieje się bardzo szybko. To prawdopodobnie zły pomysł - mogą zostać przyłapani" - mówi Kamps.

W kolejnych odcinkach pojawiają się m.in. aranżacje utworów Billie Eilish, Charli XCX czy Stinga, budujące zarówno romantyczne, jak i tragiczne momenty historii.

Szczególnie poruszająca jest scena z "Fields of Gold", towarzysząca ostatnim chwilom jednego z bohaterów. "To piękna, nostalgiczna piosenka o miłości i wspomnieniach. W tym kontekście staje się naprawdę bolesna" - przyznaje Kamps.

Finał pełen emocji i spełnionych oczekiwań fanów

W ostatnim odcinku widzowie otrzymują nagrodę za emocjonalną podróż. "The Night We Met" zespołu Lord Huron pojawia się podczas symbolicznego tańca Benedicta i Sophie.

"To utwór o wspomnieniach i tym, co mogło potoczyć się inaczej. Ale jednocześnie daje bohaterom szansę, by w końcu być razem" - tłumaczy Kamps.

Nie zabrakło także romantycznych scen przy "Never Be the Same" Camili Cabello, które zamykają sezon mocnym, emocjonalnym akcentem.

Pełna lista utworów z 4. sezonu Bridgertonów

Wśród wszystkich wykorzystanych kompozycji znalazły się m.in.:

Warto dodać, że siódmy odcinek celowo pozbawiono muzycznych reinterpretacji. Twórcy uznali, że cisza lepiej odda żałobny charakter wydarzeń.

Od premiery pierwszego sezonu "Bridgertonowie" redefiniują sposób wykorzystania muzyki w serialach kostiumowych. Połączenie współczesnych hitów z klasycznymi aranżacjami nie tylko przyciąga młodszą widownię, ale też buduje unikalny klimat produkcji.

Węże: "Postanowiliśmy zaszokować i trochę nam się oberwało" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL