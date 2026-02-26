Pierwsze sygnały kryzysu pojawiły się w czasie Super Bowl 2026. To właśnie wtedy fani zaczęli zwracać uwagę na chłodniejsze zachowanie artystki wobec partnera. Niedługo później spekulacje tylko przybrały na sile.

Jak przekazują źródła magazynu PEOPLE, decyzja Cardi nie była impulsywna. "Sprawy zrobiły się zbyt intensywne. W momencie, gdy poczuła brak zaufania, wycofała się i skupiła na tym, co dla niej najważniejsze" - czytamy. Wśród priorytetów wymienia się dzieci, karierę oraz trwającą trasę koncertową.

Rodzina na pierwszym planie

W tle pozostaje życie prywatne gwiazdy. W listopadzie 2025 roku para doczekała się syna. To pierwsze wspólne dziecko artystki i sportowca. Cardi wychowuje także troje dzieci z małżeństwa z Offsetem. Bliscy raperki podkreślają, że to właśnie stabilizacja i bezpieczeństwo są dla niej dziś kluczowe. "Potrzebuje spokoju i chce zapewnić go również swoim dzieciom" - podkreślono.

To jeszcze nie koniec?

Choć relacja wyraźnie wyhamowała, nie wszystko zostało definitywnie przekreślone. Byli partnerzy pozostają w kontakcie i wspólnie wychowują syna.

"Drzwi nie są całkowicie zamknięte. Niewykluczone, że jeszcze do siebie wrócą" - zdradza informator.

Uwagę fanów zwróciły nie tylko doniesienia zza kulis, ale też publiczne zachowanie artystki. Podczas koncertu w Los Angeles Cardi bez ogródek przyznała, że "nie ma już nic wspólnego" ze Stefonem Diggsem. Jeszcze wcześniej, zapytana przez dziennikarza o słowa wsparcia przed finałem NFL, ograniczyła się do krótkiego: "powodzenia". Ten lakoniczny komentarz szybko obiegł media.

W dniu meczu - przegranego przez New England Patriots starcia z Seattle Seahawks - raperka pojawiła się na trybunach i wystąpiła gościnnie podczas show u Bad Bunny'ego.

Historia relacji Cardi B i Stefona Diggsa

Historia ich związku zaczęła się od spekulacji, które szybko przerodziły się w realną relację. Jesienią 2024 roku Cardi komentowała krążące plotki z charakterystycznym dystansem.

"Internet jest szalony. Te wszystkie plotki są zabawne. Pozwolę ludziom myśleć, co chcą" - mówiła.

Kilka miesięcy później para nie kryła się już ze swoim uczuciem. Wspólne wyjścia, oficjalny debiut podczas meczu New York Knicks i publikacje w mediach społecznościowych potwierdziły, że to coś więcej niż przelotna znajomość.

"Rozdział piąty… witaj, rozdziale szósty" - pisała wówczas raperka.

Szybkie tempo i nagły zwrot akcji

Jeszcze przed narodzinami dziecka nic nie zapowiadało kryzysu. Diggs sugerował nawet możliwość zaręczyn, a sama Cardi w programie CBS Mornings nie kryła szczęścia.

"Jestem szczęśliwa. Czuję się silna i spełniona. Tworzę nowe życie, a on sprawia, że czuję się bezpieczna" - wyznała. Dziś te deklaracje kontrastują z obecną sytuacją. Relacja, która jeszcze niedawno wydawała się stabilna, weszła w wyraźnie trudniejszy etap.

Andrzej Piaseczny: Mam najlepszy czas w życiu INTERIA.PL