Calvin Harris pobił rekord Guinnessa. Jeszcze niedawno występował w Polsce

Do rekordowego występu doszło 8 lutego 2026 roku podczas ulicznej imprezy w São Paulo. Calvin Harris wystąpił na karnawałowej platformie, a w jego secie pojawiły się takie przeboje jak "One Kiss", "Summer", "This Is What You Came For" i "We Found Love".

DJ zadbał również o strój dopasowany do miejsca. Zagrał w koszulce reprezentacji Brazylii z napisem "Calvinho" i numerem 00.

Skala wydarzenia wymusiła zamknięcie Rua da Consolação. Według relacji przywołanej przez Guinness World Records część fanów zemdlała z powodu wysokiej temperatury.

Calvin Harris pokazał certyfikat Guinnessa

42-letni producent potwierdził otrzymanie wyróżnienia za pośrednictwem Instagrama. Na opublikowanym zdjęciu pozuje z certyfikatem Guinness World Records.

"Mam teraz rekord świata pod względem największej publiczności podczas setu DJ-a granego przez jednego artystę. Tylko w Brazylii! To był naprawdę szalony dzień" - napisał Harris.

W komentarzach pojawiły się gratulacje oraz prośby o kolejny koncert w Brazylii. "To naprawdę szalone" - przyznały członkinie duetu Nervo.

Organizacja Guinness World Records przypomniała przy okazji bezpłatny koncert Madonny na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Finał trasy "The Celebration Tour" w maju 2024 roku zgromadził podobną liczbę widzów, jednak nie był występem DJ-skim.

Polscy fani mogli zobaczyć Harrisa kilka miesięcy po rekordowym koncercie. 2 lipca Szkot wystąpił na Orange Main Stage podczas Open'er Festival 2026 w Gdyni.

Nie jest to pierwszy rekord Calvina Harrisa

Nazwisko szkockiego muzyka już wcześniej pojawiało się w Księdze rekordów Guinnessa. W 2014 roku wyróżniono jego album "18 Months", z którego aż dziewięć singli trafiło do pierwszej dziesiątki brytyjskiej listy przebojów. Żadna inna płyta nie przyniosła wcześniej tylu utworów w Top 10 tego zestawienia.

Harris trafił do księgi także jako najlepiej zarabiający DJ. Od czerwca 2015 do czerwca 2016 roku zarobił 63 mln dolarów.

Brazylijska publiczność miała już okazję oglądać go podczas innego historycznego występu. Calvin Harris jako pierwszy przedstawiciel muzyki elektronicznej zamknął koncerty na głównej scenie Palco Mundo festiwalu Rock in Rio.