Cała prawda o największym hicie Spears. Wieści po latach zaskakują

Kiedy w październiku 1998 roku świat po raz pierwszy usłyszał "…Baby One More Time", nikt nie przypuszczał, że to właśnie ta piosenka na nowo zdefiniuje muzykę pop końca lat 90. Britney Spears, wówczas 16-letnia debiutantka, w jednej chwili stała się ikoną i głosem całego pokolenia.

Jak powstał hit "…Baby One More Time"?

Historia piosenki zaczyna się w Sztokholmie, w słynnym Cheiron Studios. To właśnie tam Max Martin, wówczas początkujący producent, stworzył kompozycję, którą początkowo odrzuciło trio TLC. Utwór trafił jednak w ręce Britney Spears i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Nagranie w Szwecji nadało mu charakterystyczne brzmienie, które na lata stało się wizytówką muzyki pop.

Teledysk Britney Spears w szkolnym mundurku

Ogromną rolę w sukcesie singla odegrał teledysk. Reżyser Nigel Dick postawił na prosty, ale sugestywny pomysł - Britney w szkolnym mundurku, tańcząca na korytarzach Venice High School w Los Angeles. Ta lokalizacja miała już swoją filmową historię, bo wcześniej pojawiła się w kultowym "Grease". Klip stał się sensacją MTV, a wizerunek nastolatki w mundurku przeszedł do historii popkultury.

Sukces singla Britney Spears na całym świecie

Singiel miał premierę 23 października 1998 roku i w błyskawicznym tempie podbił listy przebojów. W wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, trafił na szczyty zestawień. Był to nie tylko debiut, ale i jeden z najlepiej sprzedających się singli w historii muzyki - liczby przekroczyły 10 milionów egzemplarzy.

Album "…Baby One More Time" i rekordowe wyniki sprzedaży

Sukces piosenki przełożył się na cały album o tym samym tytule. Płyta ukazała się w styczniu 1999 roku i szybko zdobyła status bestsellera. Do dziś sprzedano ją w liczbie około 30 milionów egzemplarzy, co czyni ją jednym z najpopularniejszych debiutanckich krążków wszech czasów. Britney zdobyła za niego liczne nagrody, w tym Billboard Music Award i MTV Europe Music Award.

Choć "…Baby One More Time" otworzył jej drzwi do wielkiej kariery, Britney udowodniła, że nie jest artystką jednego hitu. Kolejne single - "Sometimes", "(You Drive Me) Crazy" czy późniejsze "Oops!... I Did It Again" - tylko umacniały jej pozycję. W 2004 roku piosenka "Toxic" przyniosła jej pierwsze i jedyne w karierze Grammy.

Max Martin i narodziny potęgi producenta

Dla Maxa Martina utwór nagrany przez Britney był początkiem błyskotliwej kariery. Po sukcesie singla rozpoczął współpracę z kolejnymi wielkimi nazwiskami - od Backstreet Boys i NSYNC, po Katy Perry i Taylor Swift. Dziś uznawany jest za jednego z najważniejszych producentów w historii muzyki pop.

"…Baby One More Time" w rankingach i popkulturze

Przez lata piosenka nie straciła na znaczeniu. Rolling Stone wielokrotnie umieszczał ją w prestiżowych zestawieniach, a krytycy podkreślają, że to właśnie ten utwór ukształtował estetykę popu przełomu wieków. Do dziś powraca w filmach, serialach i na koncertach, przypominając o czasach, kiedy Britney Spears była symbolem młodości i nowej energii w muzyce.