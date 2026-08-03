Cała Polska żyła weselem Rafała Brzozowskiego. Zapewnił niezwykłe atrakcje

Wspólny występ był jednym z najbardziej komentowanych momentów przyjęcia. Rafał Brzozowski i jego żona wybrali "(I've Had) The Time of My Life", nagrany przez Billa Medleya i Jennifer Warnes na potrzeby filmu "Dirty Dancing". Piosenka od premiery w 1987 roku pozostaje jednym z najpopularniejszych weselnych duetów.

Nagranie z występu zamieściła w mediach społecznościowych Karolina Woźniak, partnerka Tomasza Iwana. Na krótkim filmie widać nowożeńców śpiewających razem dla gości. Dla Heleny nie był to debiut przed mikrofonem. Podobnie jak Brzozowski zajmuje się muzyką, a przyszłego męża miała poznać właśnie podczas jednego z koncertów.

Para przygotowała osobny utwór na pierwszy taniec. Zamiast zagranicznej ballady postawiła na "Zabiorę cię dziś na bal" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego.

Ich imiona pojawiły się nad Jachranką

Muzyczny duet nie był jedyną niespodzianką przygotowaną podczas wesela. W pewnym momencie nad uczestnikami przeleciał samolot ciągnący baner z imionami Rafała i Heleny.

Atrakcję pokazała Małgorzata Tomaszewska, która relacjonowała przyjęcie w mediach społecznościowych. Prezenterka zamieściła także zdjęcie z panem młodym i pogratulowała mu rozpoczęcia nowego etapu życia.

"Ten łobuz się ożenił! I to z najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. Brzozinio, żebyś zawsze był tak szczęśliwy jak dziś" - napisała.

Trzy dni świętowania nad Zalewem Zegrzyńskim

Rafał Brzozowski i Helena pobrali się 1 sierpnia w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim. Para przez długi czas ukrywała swój związek, a sam wokalista dopiero niedawno przyznał publicznie, że jest zaręczony.

Po ceremonii weselnicy przenieśli się do Hotelu Warszawianka w Jachrance. Na liście gości znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska, Tomasz Kammel, Krzysztof Gojdź, Tomasz Iwan, Małgorzata Tomaszewska oraz bracia Rafał i Marcin Mroczkowie.

Zaproszenia obejmowały trzy dni, więc zabawa nie zakończyła się wraz z sobotnim weselem. W niedzielę na gości czekały poprawiny z grillem i muzyką graną przez kapelę z Zakopanego.

Na miejscu pojawił się także Norbi. Przed laty głośno komentowano zmianę prowadzącego "Jaka to melodia?", gdy jego miejsce zajął Brzozowski. Dawne nieporozumienia mają już jednak należeć do przeszłości. Muzycy utrzymują obecnie dobre relacje, a Norbi przyjął zaproszenie i wystąpił podczas poprawin.

Helena na drugi dzień uroczystości założyła suknię przygotowaną przez Violę Piekut. Według osoby obecnej na miejscu panna młoda była zachwycona przebiegiem wesela.

"Helena jest niezwykle szczęśliwa. Wszystko udało się dokładnie tak, jak sobie wymarzyła" - przekazał informator Pudelka.



