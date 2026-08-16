Grzegorz Cebula, znany publiczności pod scenicznym pseudonimem C-BooL, zwykle chroni prywatność. Tym razem zrobił wyjątek i zamieścił czarno-białą fotografię, która szybko zwróciła uwagę jego obserwatorów.

"Witaj, świecie" - czytamy w opublikowanym na Instagramie wpisie.

Fani zasypali go gratulacjami

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy z gratulacjami. Internauci składali życzenia zdrowia dziecku oraz jego mamie, Annie - narzeczonej artysty.

"Gratuluję! Dużo zdrówka dla Ani i maleństwa!", "Gratulacje Kochani!! Dużo zdrówka dla malucha i dla Was", "Cieszymy sie z całego serca, cierpliwosci wytrwałości i przespanych nocy" - czytamy w komentarzach.

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Nowy rozdział w życiu DJ-a

Wcześniej C-BooL przez niemal 20 lat tworzył związek z Moniką, z którą doczekał się dwójki dzieci. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem sfinalizowanym w lipcu 2024 roku, choć artysta opowiedział o tym publicznie dopiero na początku 2025 roku.

Muzyk podkreślał wtedy, że chce chronić swoich bliskich, zwłaszcza dzieci. Wyjaśniał także, że z Anną związał się już po definitywnym zakończeniu poprzedniego małżeństwa.

Związek C-BooLa i Anny niedawno wszedł na kolejny etap. Pod koniec czerwca para poinformowała o zaręczynach. Oświadczyny odbyły się podczas wspólnego wyjazdu w góry, a ukochana DJ-a przyjęła pierścionek!