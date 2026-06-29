Pochodzący ze śląskich Pyskowic C-BooL naprawdę nazywa się Grzegorz Cebula. W szkole podstawowej był fanem takich grup jak Queen i Guns N' Roses. Później zainteresowało go italo disco, a na początku lat 90. zajął się tworzeniem muzyki techno jako DJ.

Nawiązał współpracę z członkami klubowych grup DJs Team, Base Attack i Casteam. Do jego największych przebojów należą utwory "Wonderland" (ponad 101 mln odsłon), "Never Go Away", "DJ Is Your Second Name", "Magic Symphony" i "Would You Feel".

C-BooL oświadczył się młodszej partnerce

W mediach społecznościowych producent pokazał prywatne nagranie z wyjątkowej dla niego chwili. Na tle widocznych w oddali gór uklęknął przed ukochaną i poprosił ją o rękę. "Powiedziała tak" - napisał C-BooL, nie kryjąc ekscytacji.

Z jego profilu dowiadujemy się, że młodsza wybranka ma na imię Anna. Dodajmy, że w połowie 2024 r. producent ogłosił, że rozwodem zakończyło się trwające 20 lat jego małżeństwo z Moniką, z którego ma dwójkę dzieci.

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