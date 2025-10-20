Były mąż Jennifer Lopez ostro reaguje na jej słowa. "Przestań nas poniżać"

W wywiadzie udzielonym Howardowi Sternowi Jennifer Lopez podkreśliła, że przez lata nie czuła się naprawdę kochana przez żadnego ze swoich byłych partnerów. Piosenkarka zaznaczyła, że problem nie leżał w niej, a w emocjonalnej niedojrzałości mężczyzn:

"Zrozumiałam, że to nie ja byłam problemem, tylko oni nie potrafili kochać. Dawali mi to, co mogli, próbując zrekompensować braki emocjonalne drogimi prezentami" - mówiła w programie The Howard Stern Show na antenie SiriusXM.

Komentarze te spotkały się z natychmiastową reakcją jej pierwszego męża, Ojaniego Noa, który nie krył oburzenia i oskarżył Lopez o zdradę w czasie ich małżeństwa.

Burzliwy głos pierwszego męża Jennifer Lopez

Ojani Noa, który był mężem Lopez w latach 1997-1998, w serii postów na Instagramie ostro odpowiedział na jej słowa:

"Przestań nas poniżać i grać rolę ofiary. Problem nie leży w nas, nie we mnie. Problem leży w tobie. To ty nie potrafiłaś utrzymać wierności. Byłaś 'kochana' wiele razy, byłaś zamężna cztery razy, a pomiędzy tymi małżeństwami miałaś niezliczone związki".

Noa podkreślił, że sam był oddanym i lojalnym partnerem, który poświęcił wiele, by wspierać rozwijającą się karierę Lopez:

"Byłem w tobie zakochany. Przeprowadziłem się do innego stanu, zostawiając pracę, rodzinę i przyjaciół, żeby cię wspierać, kochać, chronić i się o ciebie troszczyć. Nigdy cię nie zdradziłem, nie kłamałem, nie zrobiłem nic złego".

Według niego, to Lopez zdecydowała się postawić karierę i sławę ponad związek, a jego wysiłki ratowania małżeństwa były bezskuteczne.

Historia związku i kontrowersje po rozwodzie

Jennifer Lopez i Ojani Noa poznali się w drugiej połowie lat 90., gdy ona dopiero wkraczała w świat show-biznesu, a on pracował jako kelner w Miami. Ich małżeństwo, choć pełne intensywnych emocji, trwało jedynie 11 miesięcy.

Po rozwodzie Noa wielokrotnie próbował ujawnić kulisy ich związku, m.in. planując publikację książki zawierającej szczegóły z prywatnego życia Lopez, co doprowadziło do sporów sądowych. W 2007 roku sąd nakazał zapłatę odszkodowania dla gwiazdy w wysokości 545 tys. dolarów oraz zakazał publikacji materiałów o relacji.

Na przestrzeni lat Jennifer Lopez była jeszcze trzykrotnie mężatką - z Crisem Juddem, Markiem Anthonym i Benem Affleckiem - a głośno było również o jej romansach, m.in. z Seanem "Diddy" Combsem i Alexem Rodriguezem.

Brak komentarza ze strony gwiazdy

Jak dotąd Jennifer Lopez nie odniosła się publicznie do zarzutów Ojaniego Noa, a jej przedstawiciele również milczą. Gwiazda koncentruje się na najnowszych projektach muzycznych i filmowych, podczas gdy spór medialny z pierwszym mężem pozostaje tematem spekulacji i komentarzy w mediach społecznościowych.

Baron i Tomson w "The Voice of Poland": To będzie trenerska porażka TVP