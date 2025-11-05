Były idol nastolatek ma męża i dwoje dzieci. Zdradził, jak wygląda ich życie

Lance Bass to wokalista i aktor, znany jako były członek popularnego boysbandu *NSYNC. W 2006 roku ujawnił swoją orientację seksualną, a od w grudniu 2014 r. wziął ślub z malarzem Michaelem Turchinem.

Dwa miesiące później ceremonia ślubna została pokazana w programie "Lance Loves Michael: The Lance Bass Wedding" (był to pierwszy ślub homoseksualnej pary emitowany w telewizji kablowej). Bass i Turchin wspólnie wychowują dwoje dzieci - Violet Betty i Alexandra Jamesa.

Lance Bass (*NSYNC) o swoim życiu prywatnym

W rozmowie z serwisem OK! Lance Bass opowiedział, że szczególnie ważne jest dla niego dbanie o siebie i znajdowanie czasu na odpoczynek. Z tego powodu często wraz z mężem organizują krótkie wyjazdy - jak choćby pobyt w hotelu ze SPA - które pozwalają im się zrelaksować. Dodał też, że te momenty są bardzo istotne dla ich relacji.

Podkreślił również, że zwracają uwagę na to, by zachowywać balans między pracą a życiem towarzyskim. "Wynajmujemy opiekunkę, wychodzimy na kolację, spotykamy się z przyjaciółmi. To ważne, aby nie zaniedbywać relacji z bliskimi" - stwierdził gwiazdor.

Lance Bass poznał historię przodków. "To niesamowite"

Bass wyjawił także, że dzięki współpracy z Ancestry dowiedział się więcej o swoich przodkach, m.in. o dziadkach, którzy byli weteranami II wojny światowej i wojny koreańskiej. "Obaj mieli różne podejścia do swojej służby. Mój dziadek często opowiadał historie o wojnie, podczas gdy mój tata, były żołnierz piechoty morskiej, unikał rozmów na ten temat" - mówił były członek *NSYNC.

"To niesamowite, jak odważni musieli być w tak młodym wieku, by zaciągnąć się do wojska" - dodał i podsumował: "Nie chcemy, aby te historie zaginęły. Musimy je przekazywać kolejnym pokoleniom w autentyczny sposób".