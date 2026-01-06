"Zwierzogród 2" przekroczył miliard dolarów przychodu już po 17 dniach od premiery. Animacja Disneya jest kontynuacją kinowego hitu z 2016 r.

W "Zwierzogrodzie 2" funkcjonariusze Judy Hopps (w oryginale głos Ginnifer Goodwin) i Nick Wilde (Jason Bateman) trafiają na trop wielkiej tajemnicy, gdy w mieście pojawia się Gary De'Snake (Ke Huy Quan) i wywraca metropolię zwierząt do góry nogami. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką w nieoczekiwanych zakątkach miasta, a ich partnerstwo zostanie wystawione na najcięższą próbę. W oryginalnej wersji językowej swoich głosów użyczyli także Fortune Feimster, Andy Samberg, Idris Elba, Patrick Warburton, Quinty Brunson, Nate Torrence i Shakira.

Kolumbijska wokalistka w obu częściach mówi głosem Gazelli. W pierwszej części zaśpiewała przebój "Try Everything" (w polskiej wersji "Nie bój się bać" wykonywała Paulina Przybysz), a "Zwierzogród 2" promuje piosenka "Zoo".

Agata Buczkowska przerabia przebój Shakiry z filmu "Zwierzogród 2"

To właśnie utwór "Zoo" w polskiej wersji - z własnym tekstem - nagrała Agata Buczkowska. "Dajcie znać, co czujecie, słuchając tego coveru w polskiej wersji językowej" - napisała wokalistka, otwierając nowy rozdział w swojej karierze.

"Pięknie!" - skomentował jej partner, Daniel Mikołajewski, podstawowy obrońca Wieczystej Kraków, beniaminka I ligi piłkarskiej.

Kim jest Agata Buczkowska?

Szersza publiczność poznała ją jako wokalistkę w 2017 r. - wówczas zaprezentowała się w siódmej edycji "The Voice of Poland". W muzycznym show TVP dotarła do ćwierćfinału, a krótko po tym do swojego zespołu Ich Troje zaangażował ją Michał Wiśniewski.

W tej grupie poprzednio za mikrofonem stały: Magda Femme (1995-2001), Justyna Majkowska (2001-03), Ania Świątczak (2003-10), Jeanette Vik (2010-11), Justyna Panfilewicz (2011-13), Marta Milan (2013-17).

Agata Buczkowska razem z Ich Troje nagrała płytę "Pierwiastek z dziewięciu" (2017). Pod koniec 2019 r. przestała pojawiać się w składzie zespołu i już wtedy fani zaczęli dopytywać o jej status. W styczniu 2020 r. w mediach społecznościowych niespodziewanie pojawiło się oświadczenie o zakończeniu współpracy z wokalistką, a na miejsce Buczkowskiej po latach wróciła była żona Wiśniewskiego - Ania Świątczak. Od początku 2025 r. w Ich Troje śpiewa Martyna Majchrzak.

27-latka rodem z Wałcza w 2024 r. próbowała swoich sił w konkursie piękności Miss Polski - reprezentantka woj. zachodniopomorskiego znalazła się w gronie 32 finalistek.

