sanah to artystka, która od kilku lat króluje na polskim rynku muzycznym. Po sukcesie hitów takich jak "Szampan", "Melodia" czy "Ale jazz!" (w duecie z Vito Bambino) okrzyknięta została jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się wręcz błyskawicznie - od debiutu minęło zaledwie sześć lat, a 28-latka ma na koncie sześć albumów studyjnych i kilka wyprzedanych tras koncertowych. W 2023 r. została pierwszą Polką, której udało się wypełnić największe stadiony w kraju - w Gdańsku, Chorzowie i Warszawie.

Gwiazda postanowiła powtórzyć wielki sukces i wyruszyła właśnie w kolejną trasę po stadionach, rozpoczynając tournee hucznymi wydarzeniami na PGE Narodowym. Kolejne wielkie występy czekają ją dopiero w 2026 r. - wówczas zaprezentuje się widzom z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Białegostoku oraz Krakowa.

sanah wystąpiła na stadionie! Był złoty byk, srebrny traktor i lot nad publicznością

Trasa "sanah NA STADIONACH" rozpoczęła się w wielkim stylu. 19 i 20 września wokalistka zaprezentowała warszawskiej publiczności dwa spektakularne koncerty, pełne emocji, popisów wokalnych, dopracowanej scenografii oraz układów choreograficznych. Występy były jeszcze bardziej imponujące niż te sprzed dwóch lat - pod względem produkcji, jakości dźwięku i oprawy wizualnej.

Wydarzenie przygotowane zostało z rozmachem, choć 28-letnia artystka nie zapomniała o tym, co najważniejsze - bliskim kontakcie z publiką. Fani mieli okazję zobaczyć potężną fontannę na scenie, figurę złotego byka, na którym sanah wykonała jedną z piosenek, a także srebrny traktor, którym wokalistka przejechała się, wraz ze swoim mężem, po wybiegu w kształcie litery "S". Był też lot nad publicznością, który piosenkarka zaliczyła w długiej, śnieżnobiałej sukni.

W stadionowym koncercie sanah wzięło udział także sporo gości specjalnych. Piosenkarka zaprosiła na scenę artystów, takich jak: Natalia Szroeder, Michał Bajor, Alicja Majewska Katarzyna Nosowska, Sobel, Mela Koteluk, Kuba Badach, Kasia Kowalska, Grzegorz Skawiński oraz zespół Mazowsze.

Reportaż o koncercie sanah na PGE Narodowym w TVP!

Wydarzenie było na tyle huczne, że cała Polska mówiła o nim jeszcze przez kilka dni po zakończeniu. Koncert sanah na PGE Narodowym wymagał wielu przygotowań, profesjonalnej ekipy technicznej i dobrej logistyki, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. W związku z tym TVP zdecydowała się stworzyć specjalny reportaż, w którym ukazane zostaną kulisy wielkiego przedsięwzięcia. Jednocześnie dokument ma pokazać niepowtarzalną atmosferę wydarzenia, a także emocje artystki i jej fanów.

"Widzimy się na scenie" premierowo zostanie pokazany 23 września w TVP1 o godzinie 21:00. Dla wiernych fanów artystki, którzy nie mieli możliwości uczestniczyć w koncercie na stadionie, będzie to niepowtarzalna okazja do nadrobienia zaległości i zobaczenia na własne oczy, co przygotowała sanah. Ci, którzy doświadczyli koncertu na własnej skórze powrócą wspomnieniami do spektakularnego widowiska. Tej premiery nie można przegapić!

