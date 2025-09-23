Była pierwszą Polką, która wypełniła stadiony. Koncert sanah doczekał się reportażu w TVP!
Po wielkim sukcesie stadionowej trasy koncertowej w 2023 r. sanah powróciła na PGE Narodowy i w brawurowy sposób rozpoczęła swoje kolejne tournee "sanah NA STADIONACH". W Warszawie gwiazda zaprezentowała imponujące show, które wymagało wielu przygotowań. TVP1 wyemituje specjalny reportaż, w którym pokaże kulisy spektakularnego wydarzenia. Kiedy premiera?
sanah to artystka, która od kilku lat króluje na polskim rynku muzycznym. Po sukcesie hitów takich jak "Szampan", "Melodia" czy "Ale jazz!" (w duecie z Vito Bambino) okrzyknięta została jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się wręcz błyskawicznie - od debiutu minęło zaledwie sześć lat, a 28-latka ma na koncie sześć albumów studyjnych i kilka wyprzedanych tras koncertowych. W 2023 r. została pierwszą Polką, której udało się wypełnić największe stadiony w kraju - w Gdańsku, Chorzowie i Warszawie.
Gwiazda postanowiła powtórzyć wielki sukces i wyruszyła właśnie w kolejną trasę po stadionach, rozpoczynając tournee hucznymi wydarzeniami na PGE Narodowym. Kolejne wielkie występy czekają ją dopiero w 2026 r. - wówczas zaprezentuje się widzom z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Białegostoku oraz Krakowa.
sanah wystąpiła na stadionie! Był złoty byk, srebrny traktor i lot nad publicznością
Trasa "sanah NA STADIONACH" rozpoczęła się w wielkim stylu. 19 i 20 września wokalistka zaprezentowała warszawskiej publiczności dwa spektakularne koncerty, pełne emocji, popisów wokalnych, dopracowanej scenografii oraz układów choreograficznych. Występy były jeszcze bardziej imponujące niż te sprzed dwóch lat - pod względem produkcji, jakości dźwięku i oprawy wizualnej.
Wydarzenie przygotowane zostało z rozmachem, choć 28-letnia artystka nie zapomniała o tym, co najważniejsze - bliskim kontakcie z publiką. Fani mieli okazję zobaczyć potężną fontannę na scenie, figurę złotego byka, na którym sanah wykonała jedną z piosenek, a także srebrny traktor, którym wokalistka przejechała się, wraz ze swoim mężem, po wybiegu w kształcie litery "S". Był też lot nad publicznością, który piosenkarka zaliczyła w długiej, śnieżnobiałej sukni.
W stadionowym koncercie sanah wzięło udział także sporo gości specjalnych. Piosenkarka zaprosiła na scenę artystów, takich jak: Natalia Szroeder, Michał Bajor, Alicja Majewska Katarzyna Nosowska, Sobel, Mela Koteluk, Kuba Badach, Kasia Kowalska, Grzegorz Skawiński oraz zespół Mazowsze.
Reportaż o koncercie sanah na PGE Narodowym w TVP!
Wydarzenie było na tyle huczne, że cała Polska mówiła o nim jeszcze przez kilka dni po zakończeniu. Koncert sanah na PGE Narodowym wymagał wielu przygotowań, profesjonalnej ekipy technicznej i dobrej logistyki, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. W związku z tym TVP zdecydowała się stworzyć specjalny reportaż, w którym ukazane zostaną kulisy wielkiego przedsięwzięcia. Jednocześnie dokument ma pokazać niepowtarzalną atmosferę wydarzenia, a także emocje artystki i jej fanów.
"Widzimy się na scenie" premierowo zostanie pokazany 23 września w TVP1 o godzinie 21:00. Dla wiernych fanów artystki, którzy nie mieli możliwości uczestniczyć w koncercie na stadionie, będzie to niepowtarzalna okazja do nadrobienia zaległości i zobaczenia na własne oczy, co przygotowała sanah. Ci, którzy doświadczyli koncertu na własnej skórze powrócą wspomnieniami do spektakularnego widowiska. Tej premiery nie można przegapić!