Był prawą ręką Krzysztofa Krawczyka. "Poświęciłem moje życie"

Andrzej Kosmala został menedżerem Krzysztofa Krawczyka w 1974 roku, tuż po jego odejściu z Trubadurów. Od tamtej pory ich współpraca trwała nieprzerwanie aż do śmierci artysty w 2021 roku. Byli razem nie tylko zawodowo. Spędzali wspólnie czas prywatny, z rodzinami, a relacja szybko przerodziła się w bliską przyjaźń.

Menedżer miał realny wpływ na artystyczny dorobek wokalisty. Wraz z Ryszardem Kniatem współtworzył wiele jego piosenek, odpowiadając za teksty. Był także współautorem biografii "Życie jak wino" oraz konsultantem filmu dokumentalnego "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie", który trafił do telewizji pod koniec 2020 roku.

Gdy w czasie pandemii pojawiły się spekulacje o możliwym rozstaniu artysty z menedżerem, Kosmala reagował ostro, podkreślając, że "łatwiej rozwód z żoną dostać niż z menedżerem". Po śmierci Krawczyka pisał w mediach społecznościowych: "Stanąłem przed trudnym zadaniem odprowadzenia na miejsce spoczynku mojego Artysty, któremu poświęciłem moje życie. Menedżer jest potrzebny do ostatniej chwili".

Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka ujawnił pęknięcia

Śmierć Krzysztofa Krawczyka nie zjednoczyła jego bliskiego otoczenia. Już podczas uroczystości pogrzebowych w Grotnikach doszło do napięć pomiędzy Andrzejem Kosmalą a Marianem Lichtmanem z Trubadurów. Spór szybko przeniósł się do mediów, a obie strony zaczęły publicznie bronić swoich racji. Po stronie Kosmali stanęła Ewa Krawczyk, apelując o uszanowanie żałoby.

Menedżer nie ukrywał emocji, zarzucając Lichtmanowi "lansowanie się na śmierci Krzysztofa". W rozmowach z mediami podkreślał, że jego reakcja była podyktowana obroną pamięci artysty i troską o jego żonę. "Zareagowałem emocjonalnie, może niepotrzebnie, ale opowieści godzące w pamięć Krzysztofa nie mogły pozostać bez odpowiedzi" - tłumaczył.

Kosmala wracał także do ostatnich chwil spędzonych z Krawczykiem. Ich ostatnie spotkanie miało miejsce na dwa dni przed śmiercią wokalisty. "Prowadź, wodzu" - te słowa, jak wspominał, miały paść z ust artysty po raz ostatni. "I zamierzam dalej go prowadzić, dbając o jego dobre imię" - deklarował menedżer.

Spór o rodzinę i dziedzictwo

Kolejnym punktem zapalnym stał się konflikt z Krzysztofem Krawczykiem Juniorem. Po emisji reportażu "Uwagi!" syn artysty opublikował ostre oświadczenie, w którym zarzucił Kosmali kłamstwo, niszczenie pamięci rodziców i próbę odcięcia go od środków do życia. Padły słowa o "pseudoprzyjaźni" i "zarabianiu milionów na ojcu".

Kosmala odpowiadał wcześniej, że próbował pomóc juniorowi, także muzycznie, jednak jego działania nie przyniosły efektu. Spór ten wpisywał się w szerszy kontekst konfliktu o testament artysty, który w ostatnich miesiącach życia przepisał cały majątek, w tym prawa autorskie, na żonę Ewę.

Andrzej Kosmala zdradził kulisy życia Krzysztofa Krawczyka

Jednym z najważniejszych rozdziałów działalności Andrzeja Kosmali po śmierci Krawczyka stały się książki. Już w 2010 roku wspólnie z artystą wydał biografię "Życie jak wino", a po latach przygotował jej poszerzoną wersję, uzupełnioną o wydarzenia z ostatnich lat życia wokalisty.

Najwięcej emocji wywołała jednak publikacja "Sława zniesławia. Rozmowa rzeka", napisana wspólnie z Ewą Krawczyk. To w niej Kosmala odsłonił nieznane kulisy prywatnego życia artysty, w tym burzliwe relacje uczuciowe i dramatyczne doświadczenia z czasów emigracji do Stanów Zjednoczonych. Opisał między innymi historię romansu Haliny Żytkowiak z przyjacielem Krawczyka, która stała się inspiracją dla piosenki "Mój przyjacielu".

Publiczne wypowiedzi i kontrowersje

Kosmala coraz częściej zabierał głos w mediach społecznościowych, nie unikając ostrych ocen. W sierpniu 2021 roku menedżer wywołał medialną burzę po wpisie dotyczącym udogodnień architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Narzekał w nim, że wypukłe pasy na dworcach utrudniają mu prowadzenie walizki, kwestionując sens takich rozwiązań.

W komentarzach argumentował, że osób niewidomych jest niewiele, a środki przeznaczone na infrastrukturę lepiej byłoby przekazać bezpośrednio im lub ich opiekunom. "Jeżdżę trochę po świecie i tam tego nie spotkałem" - pisał, nazywając inwestycje "głupawką". Po fali krytyki wpis został usunięty, ale sprawa na długo pozostawiła rysę na wizerunku.

Kilka miesięcy później skrytykował Mery Spolsky za tytuł jej trasy koncertowej. Jego słowa spotkały się z ostrą reakcją internautów, którzy wytknęli mu niezrozumienie artystycznego kontekstu i problemów, do których odnosiła się wokalistka.

Andrzej Kosmala - mistrz drugiego planu

Andrzej Kosmala, urodzony w 1946 roku w Pleszewie, to postać od dekad obecna w polskim środowisku muzycznym. Dziennikarz, autor tekstów, producent, twórca projektów takich jak "ABBA po polsku", współtwórca K&K Studio i wieloletni archiwista dorobku Krawczyka. Współpracował z Anną Jantar, Edwardem Hulewiczem, Grzegorzem Ciechowskim, Lombardem i wieloma innymi artystami.

Dziś, podróżując z żoną Katarzyną i publikując archiwalne materiały w sieci, pozostaje jednym z głównych strażników spuścizny Krzysztofa Krawczyka. Jego postać budzi emocje, bywa kontrowersyjna, ale bez niej historia jednego z największych polskich wokalistów byłaby nie do opowiedzenia w pełni.

