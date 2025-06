"Dzięki zdjęciom i nagraniom, a także wspomnieniom bliskich jej osób, będziemy mogli prześledzić niezwykłą podróż Olivii od czasu, gdy świat szaleńczo się w niej zakochuje, a ona wznosi się na szczyt sławy - tylko po to jednak, by stawić czoła wyzwaniom o doprawdy epickich rozmiarach" - brzmi opis produkcji.

Dużą popularność zdobyła dzięki głównej roli w 1978 roku w musicalu "Grease" (ze ścieżki dźwiękowej pochodzą m.in. przeboje "Summer Nights", czy "You're The One That I Want"), w którym zagrała obok Johna Travolty. Kiedy reżyser filmu, Randal Kleiser wybrał parę swoich bohaterów, Travolta miał już w dorobku "Gorączkę sobotniej nocy". Z kolei Olivia Newton-John była już supergwiazdą muzyki pop.