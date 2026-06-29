Burza w sieci po występie Viki Gabor. "Nie da się słuchać"

Telewizja Polska i Polskie Radio po inauguracji w Bielsku-Białej przeniosły swoje wakacyjne widowisko muzyczne prosto do Radomia. Na tamtejszej scenie pojawiła się plejada uznanych artystów, a publiczność mogła podziwiać między innymi Kasię Moś, Halinę Mlynkovą, Natalię Kukulską czy formację Varius Manx z Kasią Stankiewicz. W tym gwiazdorskim gronie znalazła się również Viki Gabor, która postanowiła przypomnieć widzom swój triumfalny hit "Superhero" z konkursu Eurowizji Junior z 2019 roku.

Internauci bezlitośnie ocenili występ

Samo wykonanie wywołało lawinę reakcji. Na profilach społecznościowych stacji zawrzało od ostrych opinii na temat braków warsztatowych piosenkarki. Zdegustowani widzowie wytykali wokalistce niestaranny sposób śpiewania, punktując bezlitośnie: "Strasznie mi się nie podobało, brak dykcji, kompletnie nie rozumiałam o czym pani Roksana śpiewa... bełkot niestety", "Z całym szacunkiem, ale już drugi raz słucham i nie rozumiem słów. Chyba trzeba popracować nad dykcją, takie to słabe", "Śpiewa jakby chciała, a nie mogła", "Dykcja do bani...", "Mam wrażenie, że śpiewa coraz gorzej", "Sory, ale nie da się słuchać".

Mimo potężnej fali krytycznych komentarzy dotyczących artykulacji, pojawiło się też kilka komentarzy broniących młodą gwiazdę, pisząc: "Głos ma ładny, ale nie te piosenki", "Ma bardzo dobry głos. Tylko śpiewa niedbale", "Tyle złośliwych komentarzy, brawo Viki" - czytamy na oficjalnym profilu TVP w mediach społecznościowych.





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