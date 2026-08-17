Burza po występie Heleny Englert. Internauci są podzieleni

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Helena Englert dopiero rozpoczyna koncertową przygodę jako Hela, ale już zdążyła wystąpić na dwóch dużych festiwalach. Po debiucie na Open'erze pojawiła się w Olsztynie. Opublikowany w sieci fragment koncertu ponownie podzielił słuchaczy.

Helena EnglertAKPA

Jeszcze niedawno Helena Englert była kojarzona przede wszystkim z filmem, serialami i teatrem. Pod koniec 2025 roku rozpoczęła jednak działalność muzyczną jako Hela. Jej pierwszym singlem była "Pani Domu", wydana przez Polydor Records.

W kolejnych miesiącach ukazały się "Milcz", "Przy Tobie" oraz "Wszystko na nic". To właśnie z tym materiałem aktorka zaczęła pojawiać się na koncertach. Pierwszy duży występ zagrała na Open'er Festivalu, gdzie otworzyła Flow Stage.

Następnym przystankiem był Olsztyn Green Festival. Englert wystąpiła na scenie Warmia i Mazury, a później zamieściła na Instagramie nagranie pokazujące jeden z bardziej energetycznych momentów koncertu.

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Alicja Rudnicka

Internauci krytykują wulgaryzmy w piosenkach Heli

Komentujący skupili się przede wszystkim na języku, którym Englert posługuje się w tekstach. Nie wszystkim spodobała się obecność przekleństw w repertuarze prezentowanym na festiwalu.

"Bardzo wulgarnie, po co te przekleństwa?", "Green Festival z takim prymitywnym tekstem?", "Bez ładu i składu" oraz "Nie idź tą drogą" - pisali przeciwnicy muzycznego projektu aktorki.

Pojawiły się również komentarze kwestionujące jej umiejętności wokalne i samą obecność w programie dużych festiwali. "Tego się nie da słuchać", "Kto to promuje?" oraz "Za słuchanie tego trzeba płacić?" - czytamy pod fragmentami występu.

Nie brakowało jednak osób, do których trafiła sceniczna energia Heli. Fani chwalili ją za dystans, bezpośredniość i swobodę na scenie.

"Jest jedyna w swoim rodzaju i szczera w tym, co robi", "I to jest występ", "Super, Hela. Do przodu" oraz "Zajdzie daleko, bo ma charakter i wie, czego chce" - odpowiadali jej zwolennicy.

Helena Englert nie rezygnuje z muzyki

Krytyczne reakcje towarzyszą Heli od początku muzycznej działalności. Sama Englert nie odpowiedziała na najnowsze komentarze. Udostępniała za to kolejne fragmenty koncertu, wyraźnie zadowolona z przyjęcia pod sceną.

Jej muzyka jest oparta na elektronice i popie, a ważną częścią występów pozostają taniec, kostiumy i kontakt z publicznością. Teksty pisze sama, natomiast przy produkcji współpracuje między innymi z Frankiem Leenem.

Najbliższe miesiące przyniosą jej jeszcze jedno wyzwanie, tym razem poza sceną koncertową. Jesienią Helena Englert wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". W rozmowie z Plejadą przyznała, że nie zakłada zwycięstwa, bo ma świadomość, że budzi skrajne reakcje.

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