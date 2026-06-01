Burza po występie Beaty Kozidrak. "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść"

Beata Kozidrak od blisko pięciu dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Od debiutu z zespołem Bajm pod koniec lat 70. stworzyła dziesiątki przebojów, które na stałe zapisały się w historii rodzimej muzyki rozrywkowej. Wśród nich znajdują się m.in. "Ta sama chwila", "Myśli i słowa", "Dwa serca, dwa smutki" czy "Bliżej".

Ostatnie lata nie należały jednak do najłatwiejszych w karierze artystki. Pod koniec 2024 roku poinformowała o przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Na scenę wróciła latem 2025 roku, ponownie spotykając się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. W kolejnych miesiącach część zaplanowanych występów została jednak odwołana. Dopiero w maju 2026 roku wokalistka ponownie rozpoczęła regularne koncertowanie.

Niespodziewany moment podczas koncertu w Łodzi

30 maja Beata Kozidrak była jedną z gwiazd łódzkich juwenaliów. Publiczność usłyszała największe przeboje artystki, a koncert przebiegał zgodnie z planem aż do momentu wykonania utworu "Bliżej".

To właśnie podczas refrenu doszło do krótkiego zawahania. Przez kilka sekund słychać było wyłącznie podkład muzyczny, ponieważ wokalistka nie rozpoczęła śpiewania w odpowiednim momencie. Chwilę później wróciła do wykonywania utworu i koncert był kontynuowany bez dalszych zakłóceń.

Choć sytuacja trwała bardzo krótko, została zarejestrowana przez uczestników wydarzenia. Nagrania niemal natychmiast pojawiły się w mediach społecznościowych, gdzie zaczęły zdobywać tysiące wyświetleń.

Internet podzielony po występie gwiazdy

Jak często bywa w przypadku artystów o tak dużej rozpoznawalności, reakcje internautów okazały się skrajne. Część komentujących nie szczędziła krytycznych uwag.

"Zapomniała, że ma śpiewać" - napisał jeden z użytkowników.

"Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" - oceniał kolejny.

Pojawiały się również komentarze sugerujące, że legenda polskiej muzyki powinna ograniczyć działalność koncertową, aby nie narażać swojego wizerunku.

Nie zabrakło jednak głosów broniących artystki. Wielu fanów zwracało uwagę, że podobne pomyłki zdarzają się nawet największym wykonawcom na świecie i są naturalnym elementem koncertów wykonywanych na żywo.

"Przynajmniej wiadomo, że nie z playbacku" - zauważył jeden z internautów.

Inni sugerowali, że Kozidrak mogła liczyć na reakcję publiczności i wspólne odśpiewanie refrenu. Jeden z komentujących stwierdził nawet: "Tam była większość młodzieży, która nie zna jej piosenek. Ona myślała, że będą śpiewać, a tu nic z tego".

W przypadku Beaty Kozidrak kilka sekund zawahania wystarczyło, by stać się jednym z najczęściej komentowanych fragmentów całego koncertu. Jednocześnie wydarzenie pokazało, jak duże emocje wciąż wzbudza artystka, która od niemal pół wieku pozostaje jedną z ikon polskiej muzyki.





