30 maja Krzysztof Cugowski skończył 76 lat. W Budce Suflera występował w latach 1974-1977 i 1983-2014. Dla wielu fanów pozostaje najważniejszym głosem grupy, choć przez jej skład przewinęło się kilkudziesięciu muzyków, a za mikrofonem stali również m.in. Felicjan Andrzejczak, Romuald Czystaw, Stanisław Wenglorz, a w obecnym składzie jest aż troje wokalistów: Robert Żarczyński, Irena Michalska i Jacek Kawalec.

Z okazji urodzin na facebookowym profilu Budki znalazły się życzenia dla byłego wokalisty, który od zakończenia współpracy w 2014 r. podkreśla, że "Budka Suflera nie istnieje", a obecnie kontynuuje działalność solo wspierany przez Zespół Mistrzów.

Budka Suflera składa życzenia Krzysztofowi Cugowskiemu

"Krzysztofie, z okazji urodzin życzymy przede wszystkim zdrowia, spokoju oraz nieustającej satysfakcji z muzyki i spotkań z publicznością" - czytamy we wpisie.

W krótkiej notce biograficznej znalazła się informacja, że podczas występów w Budce Krzysztof Cugowski "wziął udział w nagraniu 12 albumów Zespołu i zagrał niezliczoną ilość koncertów dla publiczności w kraju i za granicą. Jego charakterystyczny głos można usłyszeć w wielu przebojach Budki Suflera".

Pod wpisem pojawiły się życzenia od fanów dla byłego wokalisty. Zwrot "wziął udział" nie umknął jednak uwadze niektórym obserwującym. "Nie no, to fajnie, że się gdzieś tam przez to studio przewinął" - kpią w komentarzach.

U boku Krzysztofa Cugowskiego w Zespole Mistrzów występują obecnie: gitarzysta Jacek Królik (m.in. eks-Brathanki, Grzegorz Turnau, Justyna Steczkowska, Chłopcy z Placu Broni), kontrabasista jazzowy Robert Kubiszyn, klawiszowiec Tomasz Kałwak (m.in. Bracia, Dorota Miśkiewicz) i perkusista Cezary Konrad (m.in. Anna Maria Jopek, Grzegorz Turnau, Włodek Pawlik Trio).

- Granie z takimi muzykami powoduje, że ja nie mogę sobie odpuścić i muszę być zawsze maksymalnie skoncentrowany. To są absolutnie wybitni muzycy i ja muszę jakoś temu sprostać i to mnie bardzo inspiruje. Pomimo tego tak zwanego podeszłego wieku, to ta współpraca z nimi ciągnie mnie do góry. Szkoda, że to tak późno, ale dobrze, że w ogóle - opowiadał Krzysztof Cugowski w rozmowie z Interią.

Z kolei Budka Suflera szykuje nowy album "Irena". Jedynym muzykiem grającym na wszystkich płytach jest perkusista i autor tekstów Tomasz Zeliszewski (prywatnie ojciec chrzestny Piotra Cugowskiego, jednego z synów Krzysztofa). Przypomnijmy, że w lutym 2020 r. zmarł lider i główny twórca materiału - Romuald Lipko.

