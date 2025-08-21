Nowa kolekcja zabawek dodawanych do zestawów Happy Meal w McDonald's dostępna będzie w restauracjach już od trzeciego września. Będą to miniaturowe figurki muzyków z popularnego k-popowego boysbandu BTS, inspirowane uroczymi TinyTAN. Do zebrania będziemy mieli wszystkich siedmiu członków zespołu - RM-a, V, Jung Kooka, Jina, Sugę, Jimina oraz J-Hope'a.

Jak zdobyć całą kolekcję figurek BTS w McDonald's?

Kolekcja do sprzedaży trafi 3 września. W każdym Happy Mealu znajdziemy dwie figurki. Cały zespół dostać możemy składając przynajmniej cztery zamówienia. Zabawki przedstawione zostały na ten moment jedynie na grafice udostępnionej przez fast foodową sieć.

BTS obecnie pracują nad nowym albumem, którego premiera planowana jest na 2026 rok. Boysband wyruszy również w światową trasę koncertową. Muzycy w ostatnich latach zrezygnować musieli ze wspólnej działalności kosztem rozwoju solowych projektów oraz obowiązkowej służby wojskowej. Niedawno zapowiedzieli jednak swój powrót, którego efekty wkrótce przyjdzie nam zobaczyć.

