Twórcy "ARIRANG" postawili na szerokie spektrum inspiracji. Do współpracy zaproszono producentów i artystów, którzy na co dzień funkcjonują w zupełnie różnych muzycznych światach. Wśród nich znaleźli się Kevin Parker, Diplo oraz Flume, ale też JPEGMAFIA, Mike WiLL Made-It, Ryan Tedder i El Guincho.

Choć lista gości robi wrażenie, fundamentem albumu pozostaje zaangażowanie samych członków zespołu. RM uczestniczył w tworzeniu niemal wszystkich kompozycji, nadając całości spójny kierunek. Suga i J-Hope byli obecni przy większości nagrań, a Jungkook współtworzył cztery utwory.

W wybranych fragmentach materiału - "They Don't Know 'Bout Us", "Into The Sun" i "2.0" - swój wkład zaznaczyli także Jimin i V. To właśnie ten wewnętrzny udział ma gwarantować, że mimo szerokiej palety wpływów, album zachowa tożsamość charakterystyczną dla BTS.

Między tradycją a współczesnością

Już sam tytuł płyty niesie ze sobą wyraźny komunikat. "ARIRANG" odwołuje się do jednej z najbardziej znanych koreańskich pieśni ludowych. W zapowiedziach podkreślono, że inspiracją stała się jej emocjonalność i motyw tęsknoty.

Jak zaznaczono w materiałach promocyjnych, album ma "zanurzyć się w uczuciu nostalgii, które towarzyszy różnym momentom życia oraz w emocjonalnych falach, przez które przechodzi każdy z nas". To wskazuje na bardziej refleksyjny kierunek i próbę połączenia globalnego popu z lokalnym dziedzictwem.

Powrót BTS po latach ciszy

Nowe wydawnictwo jest pierwszym tak dużym projektem od czasu "Proof" z 2022 roku i jednocześnie symbolicznym zamknięciem okresu przerwy spowodowanej obowiązkową służbą wojskową członków zespołu. BTS ponownie połączyli siły latem ubiegłego roku, co dla fanów było sygnałem nadchodzącego powrotu.

Ten czas, jak zauważają obserwatorzy rynku, mógł wpłynąć na dojrzalsze podejście do twórczości i większą świadomość artystyczną, która znajdzie odzwierciedlenie w nowych utworach.

Premiera, koncert i dokument

Dzień po premierze, 21 marca, BTS staną na scenie w Seulu po raz pierwszy od ponad trzech lat. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem Netflix, co podkreśla globalny zasięg przedsięwzięcia.

Na tym jednak nie koniec. 27 marca platforma udostępni dokument "BTS: The Return", który pokaże kulisy powstawania albumu i sam proces ponownego zjednoczenia zespołu.

