Kolejny koncert w ramach światowej trasy "Roll With The Punches" odbędzie się 11 grudnia w PreZero Arenie Gliwice. Sprzedaż biletów - w cenie od 209 zł - rusza 6 marca o godz. 10:00.

Bryan Adams tylko od grudnia 2023 r. występował w Polsce już pięciokrotnie, w tym jako jedna z gwiazd Sylwestra z Dwójką 2024 w Chorzowie. To właśnie w grudniu 2023 r. po raz pierwszy był z koncertem w Gliwicach.

Bryan Adams wraca do Polski na kolejny koncert

Podczas zaplanowanej do końca 2026 r. trasy Kanadyjczyk promuje płytę "Roll with the Punches". Jeszcze przed premierą tego wydawnictwa poznaliśmy single "Roll With The Punches", "Make Up Your Mind", "Never Ever Let You Go" i "A Little More Understanding".

Podczas koncertów Bryan Adams poza nowymi utworami sięga po wielkie przeboje z ponad 40-letniej kariery, jak m.in. "Run to You", "Somebody", "Please Forgive Me", "It's Only Love" (w oryginale był to duet z Tiną Turner), "Heaven", "When You're Gone" (razem z nim piosenkę śpiewała Mel C ze Spice Girls), "(Everything I Do) I Do It for You", "Summer of '69", "Cuts Like a Knife", "Straight From the Heart" i "All for Love" z filmu "Trzej muszkieterowie" z 1993 r. Wtedy razem z nim w tym utworze śpiewali Sting i Rod Stewart.

Wokalista i gitarzysta na koncie ma m.in. trzy nominacje do Oscara, pięć nominacji do Złotych Globów oraz nagrodę Grammy. W 2024 r. rozpoczął karierę jako niezależny twórca - płyta "Roll With the Punches" ukazała się nakładem jego wytwórni BadRecords.

Przypomnijmy, że Bryan Adams poza występami na scenie jest też cenionym autorem zdjęć. Fotografował m.in. królową Elżbietę II, Micka Jaggera, Amy Winehouse czy Naomi Campbell. Na koncie ma albumy zdjęciowe "American Woman", "Exposed", "Wounded: The Legacy of War" (zdjęcia weteranów wojennych) czy "Homeless".

To on zrobił zdjęcia do kalendarza Pirelli 2022, w którym po raz pierwszy tematem przewodnim była muzyka. Pod hasłem "On the Road" Adams wykonał portrety takich wykonawców, jak m.in. Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson, Rita Ora, Normani, Kali Uchis, Grimes, St. Vincent czy Saweetie.

Jurorzy "TTBZ" uspokajają widzów. Trwają prace nad nowym sezonem show Polsatu INTERIA.PL INTERIA.PL