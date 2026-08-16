Bruno Mars to tylko pseudonim. Mało kto wie, jak gwiazdor nazywa się naprawdę

Bruno Mars przyszedł na świat w 1985 roku w Honolulu jako Peter Gene Hernandez. Już jako dwuletnie dziecko otrzymał od ojca przezwisko "Bruno" - miało ono nawiązywać do podobieństwa chłopca do wrestlera Bruna Sammartino. Z czasem rodzinny przydomek tak mocno związał się z jego wizerunkiem, że później wykorzystał go jako podstawę swojego scenicznego pseudonimu.

Wokalista popularność zdobył jeszcze przed 2010 rokiem, gdy pojawił się w utworach nagranych z Travie McCoyem oraz B.o.B. Niedługo później rozpoczął własną drogę na rynku muzycznym i zaczął regularnie pojawiać się w radiu oraz na dużych festiwalowych scenach.

Cztery solowe płyty i miliony sprzedanych albumów

W dorobku wokalisty znajdziemy się cztery albumy studyjne. Debiutancki krążek "Doo-Wops & Hooligans" wydał w 2010 roku, a kolejne premiery ukazywały się co kilka lat aż do przerwy w 2016 roku. Fani na kolejny solowy krążek musieli czekać aż 10 lat! W lutym 2026 roku muzyk podzielił się ze światem swoim najnowszym wydawnictwem "Romantic".

Przerwa w solowej twórczości nie oznaczała jednak całkowitej rezygnacji z muzyki. W 2021 roku Bruno Mars połączył siły z Andersonem .Paakiem. Efektem ich współpracy był świetnie przyjęty projekt Silk Sonic i album "An Evening with Silk Sonic".

Szacuje się, że sprzedał ponad 150 milionów płyt, co stawia go w gronie najchętniej słuchanych wykonawców na całym świecie. Mimo ogromnej popularności, Mars stara się dbać o swoją prywatność i rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia.

Wiadomo jednak, że wychowywał się w dużej rodzinie i ma pięcioro rodzeństwa, a część z nich także zajmuje się muzyką. Bruno Mars przez wiele lat był związany z Jessicą Caban. Para zaczęła spotykać się w 2011 roku i wspólnie mieszkała w rezydencji w Hollywood Hills, gdzie opiekowali się rottweilerem o imieniu Geronimo. W styczniu 2025 roku modelka potwierdziła jednak, że ich związek dobiegł końca.