Britney Spears właśnie podzieliła się z fanami wcześniej niepublikowaną piosenką sprzed 20 lat, która pierwotnie miała trafić na historyczny krążek "Britney". Trzeci album artystki, wydany w 2001 r., ostatecznie nie został wzbogacony o "She'll Never Be Me", lecz nic straconego. Utwór znajdzie teraz swoje miejsce na jubileuszowej wersji krążka.

Spears szykuje edycję specjalną płyty "Britney", z okazji 25. rocznicy wydania. Longplay przyniósł jej bowiem światową sławę i ogromny sukces komercyjny. Sprzedał się w liczbie ok. 16 mln egzemplarzy, a znalazły się na nim przeboje, takie jak "I'm a Slvae 4 U" czy "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman". Nic dziwnego, że 44-latka planuje hucznie świętować jego jubileusz. Premiera rozszerzonego albumu zaplanowana została na 6 listopada, a fani już się niecierpliwią.

Britney Spears wydała utwór sprzed 20 lat. Współpracowała przy nim z Justinem Timberlake'iem!

"She'll Never Be Me" zostało stworzone przez Britney we współpracy ze światowej sławy wokalistą, Justinem Timberlake'iem. 20 lat temu był on bowiem miłością Księżniczki Popu. W pracę nad piosenką zaangażowani byli także Bradley Daymond i Alex Greggs, tworzący m.in. również z boysbandem NSYNC.

Utwór utrzymany jest w stylistyce charakterystycznej dla twórczości Spears z lat 2000. W tekście piosenkarka śpiewa o byłym chłopaku, który obecnie jest w związku z inną. Jego nowa kobieta ma do złudzenia przypominać jednak ją samą.

Britney Spears szykuje jubileuszową wersję przełomowego albumu. Co już wiemy?

Na jubileuszowym wydaniu "Britney" znajdzie się w sumie 25 kawałków. Oprócz znanych i lubianych "I'm a Slave 4 U", "Overprotected", "Lonely" oraz "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman" fani usłyszą też m.in. "Intimidated", czyli stronę B jednego z singli. Na płycie pojawi się też kompozycja "Right Now (Taste the Victory)", którą Spears nagrała na potrzeby reklamy Pepsi w 2002 r. Nie zabraknie innych niepublikowanych do tej pory piosenek, które będą całkowitą nowością dla słuchaczy: "Am I a Sinner", "When I Say So" oraz wyprodukowane przez duet The Neptunes "My Big Secret".

Kolejne niespodziankowe numery mają być publikowane co tydzień, jako zachęta - aż do momentu oficjalnej premiery całej płyty.

"She'll Never Be Me" to pierwsza, wyczekiwana nowość od Britney Spears od kilku lat. Ostatnią premierą artystka mogła pochwalić się w 2023 r., wydając duet "Mind Your Business" z will.i.amem. Rok wcześniej połączyła siły z Eltonem Johnem w utworze "Hold Me Closer". Ostatni solowy album amerykańskiej gwiazdy - "Glory" - ukazał się natomiast aż dekadę temu.