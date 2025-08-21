Britney Spears po raz pierwszy została objęta kuratelą w 2008 roku, kiedy to sędzia przyznał jej ojcu, Jamiemu Spearsowi, prawną kontrolę nad jej życiem i karierą. Gwiazda popu była stale kontrolowana, a jej decyzje dotyczące kariery, podejmowanych współprac, muzyki i dochodów, musiały zmagać się z ciągłym filtrowaniem przez ojca.

Po wieloletnim ruchu "#FreeBritney", zapoczątkowanym przez fanów gwiazdy, Britney udało się w końcu oficjalnie uchylić kuratelę w listopadzie 2021 roku, czyli kilka miesięcy przed tym, jak Spears i Sam Asghari zaręczyli się po około pięciu latach związku. Relacja Britney Spears i Sama Asghariego jednak nie przetrwała.

Britney Spears ponownie martwi swoich fanów. "Myślałem, że już jest z nią lepiej"

Britney Spears ostatnio nie szczędzi nowego kontentu na swoim Instagramie. Choć wokalistka wyłączyła możliwość komentowania postów, fani, aby podyskutować o swojej idolce, często używają platformy X. Tym razem Spears ponownie wznieciła obawy swoich słuchaczy. Zaczęła pokazywać język na łodzi, dziwnym, wręcz dziecinnym tonem rozmawiać z napotkanym mężczyzną oraz, dwa posty wstecz, ponownie kultywować swoje "przeglądanie się" przed kamerą z nieobecnym wzrokiem.

"Myślałem, że już jest z nią lepiej, a ona nadal zachowuje się dziwnie", "Coś z nią jest nie tak", "To nie może skończyć się dobrze", "Wygląda na nieszczęśliwą" - komentują troskliwi fani, jednak nie brakuje również innych głosów. "Ona po prostu dobrze się bawi na łodzi czy tam jachcie", "Dziwne jest to, że się uśmiecha? To wy jesteście dziwni", "Żyjcie i dajcie żyć innym, bez przesady" - piszą internauci.

