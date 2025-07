W miniony weekend w mediach społecznościowych Britney Spears pojawił się wpis, który zaciekawił fanów artystki. 43-letnia gwiazda opublikowała nagranie, na którym tańczy w swoim domu, ubrana w skąpy, różowy strój. Filmik nie wzbudziłby wielkiego zamieszania - gwiazda publikuje tego typu wpisy już od dłuższego czasu - lecz to jego opis zaskoczył odbiorców. Spears ogłosiła w nim niespodziewanie, że adoptowała kolejne dziecko!

Artystka opublikowała w sieci informację o tym, że do jej rodziny dołączy córka. Wyjawiła nawet imię dziewczynki. "Chcę wam powiedzieć, że adoptowałam piękną dziewczynkę!!! Jej imię to Lennon London Spears" - czytamy na Instagramie piosenkarki.

Britney Spears ogłosiła, że adoptowała córkę. Fanom wydaje się, że to żart

Amerykańska wokalistka wydawała się niezwykle uradowana wiadomością o adopcji. Znaczna część jej fanów podchodzi jednak do całej sytuacji sceptycznie. W sieci pojawiło się sporo głosów wskazujących na to, że Spears może nie mówić prawdy. Artystka wielokrotnie publikowała w sieci informacje, które po czasie okazywały się żartem. Wspominała już m.in. o przeprowadzce do innego kraju czy całkowitym zniknięciu z mediów społecznościowych.