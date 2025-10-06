Britney Spears doznała urazu nogi! "Spadłam ze schodów"
Britney Spears wywołała w sieci poruszenie swoim najnowszym postem na Instagramie. Gwiazda podzieliła się nagraniem, na którym ujawniła, że doznała urazu nogi.
Britney Spears na początku lat 2000. uznawana była za królową popu. Wylansowała hity takie jak "Oops!.. I Did It Again", "Gimme More" czy "...Baby One More Time", ustanawiając swoją pozycję na scenie. W 2008 roku sąd przyznał jej ojcu Jamesowi Spearsowi, całkowitą prawną kontrolę nad jej życiem prywatnym oraz zawodowym. Fani starali się pomóc piosenkarce, zaczynając ruch #FreeBritney. W listopadzie 2021 roku artystka została wyzwolona spod kurateli. Mimo tego jej stan psychiczny pozostawia wiele do życzenia.
Gwiazda regularnie w mediach społecznościowych publikuje kontrowersyjne i niepokojące nagrania, na których tańczy lub wysławia się w podejrzany sposób.
Co dzieje się z Britney Spears?
Niedawno anonimowy informator w rozmowie z "Page Six" przekazał, że prywatnie jej zachowanie niewiele różni się od tego, które obserwować możemy w mediach społecznościowych: "Jej zachowanie jest takie samo, jak to, które można zaobserwować w Internecie - ma chwile jasności umysłu i chwile, w których czuje się jak na rollercoasterze".
Dodatkowo brak stałego nadzoru i szeroki dostęp do mediów społecznościowych sprawił, że na jaw wyszło wiele kwestii, z którymi artystka sobie nie radzi: "Nie ma programu ciągłej opieki ani obowiązku terapii, a sama nie widzi potrzeby, by szukać pomocy".
Britney Spears nie utrzymuje relacji z ojcem, skupiona jest jednak na odbudowaniu więzi z synami - 20-letnim Seanem Prestonem i 19-letnim Jaydenem Jamesem. Młodzi mężczyźni odwiedzili niedawno matkę, o czym sama wspomniała we wpisie na Instagramie: "Moi chłopcy musieli wyjechać i wrócić na Maui… w ten sposób wyrażam siebie i modlę się przez sztukę… Ojcze nasz, który jesteś w niebie… nie zależy mi na trosce czy współczuciu, po prostu chcę być dobrą kobietą i być lepsza… mam też wspaniałe wsparcie, więc życzę Ci wspaniałego dnia!!!".
W tym samym poście wyjaśniła również, że bandaże na nodze i siniaki nadgarstkach widoczne na nagraniu to efekt upadku ze schodów: "Spadłam ze schodów u znajomych… było okropnie… czasami (kolano) przeskakuje, nie jestem pewna, czy jest złamane, ale na razie trzyma się!!! Dzięki Bogu".