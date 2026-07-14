Brat Billie Eilish wżeni się w polską rodzinę! Jego ukochana pokazała zdjęcia z hucznego panieńskiego

Przyszła panna młoda postanowiła celebrować ten ważny czas w gorącym klimacie i zorganizowała imprezę w Meksyku. Jak wynika z obszernej fotorelacji opublikowanej przez Claudię Sulewski na Instagramie, wraz z najbliższymi korzystała z wielu wyjątkowych atrakcji. W programie znalazły się między innymi przejażdżka luksusową limuzyną, wykwintna kolacja oraz całonocna zabawa. Influencerka i aktorka zaprezentowała się tego wieczoru w krótkiej, białej sukience bogato zdobionej cekinami. Co ciekawe, w części tego tradycyjnie kobiecego świętowania wziął udział również jej narzeczony, Finneas O'Connell.

Zaręczyny w filmowym stylu

Związek amerykańskich gwiazd to materiał na romantyczny scenariusz. Finneas O'Connell i Claudia Sulewski poznali się w 2018 roku za pośrednictwem popularnej aplikacji randkowej. Brat Billie Eilish wspominał później, że był tak zauroczony po pierwszym spotkaniu, że od razu po powrocie do domu napisał piosenkę zainspirowaną nową znajomością, a jej krótki fragment wysłał swojej wybrance. Po kilku latach związku, we wrześniu 2025 roku, muzyk zabrał partnerkę na lot helikopterem, a następnie poprosił ją o rękę na tle malowniczego zachodu słońca.

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Polska rodzina w Chicago

Choć Claudia Sulewski urodziła się i wychowała w Stanach Zjednoczonych, wciąż jest silnie związana ze swoim pochodzeniem. Jej rodzice, Beata Krupińska i Czesław Sulewski, wyemigrowali z Polski do USA jeszcze przed narodzinami córki. Przyszła żona uznanego muzyka dorastała w Chicago, gdzie wychowywała się w towarzystwie dwóch braci - Marcina oraz Kevina.



