Bracia Golec spróbowali swoich sił w aktorstwie. "To była cudowna przygoda"

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

Golec uOrkiestra od lat łączy góralską energię z popową lekkością, tworząc utwory, które stały się stałym elementem polskich świąt. Tym razem bracia postanowili pójść o krok dalej i wnieść swoje brzmienie do filmowego świata.

Prace nad muzyką do "Uwierz w Mikołaja 2" trwały niemal rok. Artyści przyznali, że proces tworzenia od początku towarzyszył wyjątkowy nastrój.

"My już pracujemy od roku nad tym, nad muzyką do tego filmu. Bo tam oczywiście powstała specjalna piosenka, ale też pojawią się kolędziołki - Golec uOrkiestra w towarzystwie fundacji Maćka Golca i dzieciaczków. To cudowna komedia, rodzinny, familijny film. Czujemy się dumni, że udało się stworzyć coś tak fajnego" - powiedział Paweł Golec w rozmowie z Polsatem.

Jak zdradzili bracia, nowy utwór, napisany specjalnie do filmu, łączy radosną energię, rodzinne ciepło i przesłanie o magii wspólnego świętowania.

Od muzyki do debiutu na ekranie

Nieoczekiwanym elementem współpracy Golców z filmowcami okazał się ich aktorski debiut. Muzycy otrzymali zaproszenie, by zagrać… samych siebie.

"Trzeba dodać, że mamy też epizody filmowe. To są Oscarowe sytuacje. Zawodowcy mówią, że naprawdę wyszło bardzo, bardzo dobrze. Fajna przygoda, fantastyczna obsada aktorska" - żartował jeden z braci.

Drugi z kolei dodał:

"Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy propozycję, żeby oprócz muzyki, naszego grania i śpiewania - wystąpić w roli aktorskiej".

A gdy padło pytanie o role, z uśmiechem odpowiedzieli:

"Siebie! Absolutnie gramy siebie, czyli Golców".

Film bliski sercu braci Golec

Zdjęcia do "Uwierz w Mikołaja 2" realizowano w miejscach szczególnie ważnych dla artystów - w Milówce, Bielsku-Białej, Szczyrku i okolicznych miejscowościach. Dla Golców to powrót do korzeni i okazja, by połączyć pracę z tym, co lokalne i bliskie.

"To była robota na miejscu, bardzo blisko domu" - przyznali muzycy.

Dzięki temu film zyskał nie tylko autentyczność górskiego klimatu, ale też muzyczną duszę, która od lat towarzyszy twórczości braci Golec.

Magia świąt w rytmie Golec uOrkiestra

W finale programu "halo tu Polsat" widzowie mieli okazję usłyszeć premierowo nowy świąteczny utwór zespołu. Piosenka - pełna ciepła, harmonii i charakterystycznego góralskiego brzmienia - zapowiada, że tegoroczne święta będą wyjątkowo radosne.

Połączenie muzyki, filmu i rodzinnej tradycji sprawia, że projekt "Uwierz w Mikołaja 2" ma szansę stać się jednym z najbardziej oczekiwanych świątecznych tytułów tego roku.

Jacko Brango zdradza szczegóły swojego debiutanckiego krążka "ZA DUŻO GITAR" Wiktor Fejkiel INTERIA.PL

Materiał zawierał linki partnerów reklamowych