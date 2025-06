"JESTEM WIERSZEM - tak brzmi tytuł mojego szóstego długogrającego albumu, który ukaże się 19 września 2025 roku. Już teraz możecie kupić bilet na jeden z naszych jesiennych koncertów na trasie. Ten w Warszawie jest przedpremierowy! Będzie intymnie, będziemy patrzeć sobie w oczy i wspólnie przeżywać to co niesie ze sobą muzyka i słowa. Zabiorę Was w podróż transformacji. Mam nadzieję, że spotkamy się by razem przeżyć emocje, które płyną prosto od serca do serca. I że Wy zabierzecie kawałek moich historii ze sobą, wychodząc z koncertu i uśmiechając się do siebie szeroko. Będziemy się razem dobrze bawić i dobrze wzruszać. Zapraszam Was do wspólnego bycia!" - opowiada Bovska.