Bonnie Tyler w pilnym stanie trafiła do szpitala w Faro na południu Portugalii. Tam przeszła operację chirurgiczną. Pierwotne doniesienia mówiły o stabilnym stanie, teraz media informują, że wokalistka walczy o życie.

"Lekarze wprowadzili Bonnie w stan śpiączki farmakologicznej, aby przyspieszyć jej powrót do zdrowia" - przekazał przedstawiciel 74-letniej gwiazdy.

"Wiemy, że niepokoicie się o Bonnie i życzycie jej wszystkiego najlepszego, ale prosimy o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Wydamy dalsze oświadczenie, gdy tylko będzie to możliwe" - dodał rzecznik.

Bonnie Tyler oddycha pod respiratorem

Brytyjski "The Mirror" przekazał, że Tyler pozostaje nieprzytomna - jest podłączona do respiratora. Z kolei portugalskie media donoszą, że przyczyną hospitalizacji była pilna operacja jelit.

Dodajmy, że gwiazda wciąż jest aktywna koncertowo - 7 grudnia 2025 r. wystąpiła w Sport Arenie w Łodzi (hali obok Atlas Areny), przypominając swoje największe przeboje, z "Holding Out for a Hero" i "Total Eclipse of the Heart" na czele. W 2013 r. Bonnie reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie Eurowizji, zajmując 19. miejsce z piosenką "Believe in Me".

Dyskografię wokalistki zamyka wydany w styczniu 2021 r. album "The Best Is Yet To Come".

