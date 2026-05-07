Bonnie Tyler wystąpiła 7 grudnia zeszłego roku w Sport Arenie w Łodzi. Na scenie piosenkarka pojawiła się, aby świętować 40-lecie kultowego przeboju "Total Eclipse Of The Heart". Dawki silnego głosu, rocka oraz rasowej energii zachwyciły wiernych fanów wokalistki, którzy licznie zebrali się w Łodzi, aby podziwiać swoją idolkę. Jak się teraz okazuje, wokalistka musi wydobrzeć po niespodziewanej interwencji.

74-letnia artystka, znana ze swojego charakterystycznego głosu i ponad 20 milionów sprzedanych płyt, zaśpiewała w Łodzi swoje największe przeboje, takie jak "Holding out for a hero".

Bonnie Tyler w szpitalu. Gwiazda musiała przejść poważną operację

"Z przykrością informujemy, że Bonnie została przyjęta do szpitala w Faro na pilną operację jelit. Zabieg przebiegł pomyślnie, a artystka jest obecnie w fazie rekonwalescencji. Wiemy, że rodzina, przyjaciele i fani martwią się tymi wieściami, dlatego dziękujemy za wszystkie życzenia szybkiego powrotu do pełnej formy" - przekazał rzecznik wokalistki w oficjalnym komunikacie.

Stan zdrowia Bonnie Tyler jest aktualnie, ku uciesze fanów, określany jako stabilny. Artystka wielokrotnie podkreślała, że nie zamierza rezygnować z koncertowania.

Bonnie Tyler wystąpiła w Łodzi. Tę trasę koncertową fani zapamiętają na długo

Mająca ponad 70 lat energiczna piosenkarka rockowa nie myśli jeszcze o przejściu na emeryturę. Na wydanej w 2019 roku płycie "Between The Earth And The Stars" można usłyszeć duety ze światowymi gwiazdami, takimi jak Chris Norman, Rod Stewart czy Cliff Richard. Album studyjny "The Best Is Yet To Come" z 2021 roku jest inspirowany pop-rockiem z lat 80. i zawiera wiele coverów, co piosenkarka udowodniła w Łodzi w 2025 roku.

