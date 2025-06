Bolesne wyznanie Edyty Górniak. Powiedziała, z czym zmaga się na co dzień

"Gdybym wam pokazała, co ten miesiąc zrobił ze mną, ilość stresu, adrenaliny, niedospania, niedojedzenia, zmartwień, problemów, zmian, to byście mnie nie poznali"- wyznała piosenkarka.

W relacji Górniak przyznała, że od dawna walczy z kompleksami dotyczącymi sylwetki. Próbowała wielu diet i rygorystycznych reżimów żywieniowych, jednak - jak sama mówi - nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. Efektem tej frustracji jest coraz większy dystans wobec własnego ciała.

"Wiecie, co mnie jeszcze wkurza? Że już chyba sprawdziłam wszystkie diety i byłam taka surowa, taka restrykcyjna dla siebie i nic to nie daje. Jestem gruba, we wszystkim wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie. Nienawidzę" - mówiła bez ogródek artystka.