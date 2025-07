Bolesna wpadka Michała Szpaka na koncercie TVP. Wszystko pokazały kamery

Michał Szpak na Stadionie Śląskim sięgnął m.in. po przebój "Sweet Dreams (Are Made of This)" z repertuaru brytyjskiego duetu Eurythmics. To podczas tej piosenki doszło do wpadki, a wszystko pokazały kamery. Wokalista upuścił mikrofon, który uderzył w głowę tancerki i upadł na scenę. Inna tancerka błyskawicznie podała mu mikrofon do ręki, by publiczność mogła go usłyszeć. Jeszcze w trakcie występu 34-latek pocałował w głowę poszkodowaną kobietę.