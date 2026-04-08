Pod koniec 2025 roku media obiegła wiadomość, która zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko muzyczne. Okazało się, iż Viki Gabor poślubiła Giovanniego - wnuka Bogdana Trojanka, znanego artysty i popularyzatora kultury romskiej. Informację jako pierwszy nagłośnił sam dziadek pana młodego, publikując obszerne oświadczenie w social mediach.

"Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie" - napisał Trojanek, po czym zaczął zdradzać kolejne szczegóły relacji młodych.

Czy Viki Gabor miała już wesele? Bogdan Trojanek ujawnia szczegóły

Viki Gabor dba o swoją prywatność, jednak zdawkowo podkreśla, iż jest szczęśliwa. Zdecydowanie bardziej wylewny jest Bogdan Trojanek, który kolejny raz zdecydował się pójść do jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych, aby opowiedzieć o... weselu.

Bogdan Trojanek ponownie zagościł w "DDTVN", aby porozmawiać o cygańskiej kulturze w Międzynarodowym Dniu Romów. Wspomniał również o młodej parze, która stale nie schodzi z języków Polaków. "Jeszcze nie było żadnego wesela. Będzie czary-mary i spokojnie! Ślub był cygański, ale nie wesele. Błogosławieństwo przez dziadków i rodziców, a wesele to dwie różne rzeczy" - przypomniał w programie.

"Muszą się zjechać dwie rodziny, Gaworów i Trojanków, i musimy ustalić wszystko, bo wszyscy są zainteresowani. Mili państwo, na wszystko przyjdzie pora!" - dodał Bogdan Trojanek w wywiadzie dla "DDTVN".

