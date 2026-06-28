"Jeżeli ktoś pyta mnie: 'co to znaczy, napisać przebój?', to nie zawsze znaczy napisać nieskomplikowany chwytliwy utwór od razu zapadający komuś w ucho. Dla mnie oznacza to, że stworzyło się utwór, który trafił do serca ogromnego kręgu odbiorców i został z nimi przez wiele lat, czasem kilka pokoleń, wciąż utrzymując się na fali popularności. Wciąż budząc refleksje czy emocje" - mówił w jednym z wywiadów Bogdan Olewicz, który 28 czerwca kończy 80 lat.

Zadebiutował w 1968 r., pisząc dla stawiającej pierwsze kroki na estradzie Maryli Rodowicz tekst do piosenki "Za moim oknem". Już w latach 70. ze Zbigniewem Hołdysem współtworzył duet kompozytorsko-tekściarski. Wówczas późniejszy lider grupy Perfect współpracował z grupą Andrzej i Eliza, która w 1974 r. wylansowała swój największy przebój "Czas relaksu".

"Czas relaksu": Jak żart stał się wielkim hitem

"Ta piosenka właściwie to żart, zupełna groteska w porównaniu z realiami postgomułkowskiej Polski. W Boże Ciało każdego roku władze PRL wyświetlały w państwowej telewizji bardzo atrakcyjne amerykańskie filmy, żeby ludzie - szczególnie ci młodzi - nie chodzili na procesje" - opowiadał Olewicz po latach w radiowej Jedynce.

"Trzeba było szybko coś wymyślić. Siedzimy więc na korytarzu studia przy Długiej, Boguś z notatnikiem, ja coś kombinuję z gitarą w ręce, niby przerwa, ale w powietrzu wyraźne napięcie. W pewnym momencie Boguś wyrywa kartkę z notesu, a tam są dwa słowa 'czas relaksu'. To ja coś mruczę, 'czas relaksu, relaksu to czas' i zaczyna nam się to rozwijać. On dopisuje kolejne linijki, ja dobieram akordy. Po kwadransie było po wszystkim" - tak zapamiętał tamte okoliczności Andrzej Rybiński.

W latach 70. Bogdan Olewicz współpracował z gwiazdami muzyki pop, pisząc teksty do piosenek, które podbijały festiwale w Opolu, dla takich wykonawców, jak m.in. Krystyna Prońko ("Jesteś lekiem na całe zło", "Deszcz w Cisnej"), Anna Jantar ("Gdzie są dzisiaj tamci ludzie?", "Moje jedyne marzenie", "Tylko mnie poproś do tańca"), Zdzisława Sośnicka ("A kto się kocha w tobie?", "Julia i ja", "Raz na jakiś czas") czy Krzysztof Krawczyk ("Pamiętam ciebie z tamtych lat").

"Wcześniej pisałem teksty dla artystów popowych, dla Zdzisławy Sośnickiej czy Krzysztofa Krawczyka, a dla Hołdysa to była tylko 'komercha'. (...) Kiedy pojawił się Perfect, postanowiłem zrobić coś innego niż wcześniej. (...) Pomyślałem, że trzeba wykorzystać osłabioną kontrolę komunistycznego aparatu i skomentować to, co się akurat dzieje za oknem lub siedzi w mojej głowie. Należało tylko dobrać do tego określoną poetykę, właściwą dla stylu i dynamiki grupy Perfect. I poleciało. I trafiło tam, gdzie trzeba" - mówił Olewicz w "Teraz Rocku" w 2013 r.

To właśnie współpraca z grupą Perfect dała mu stałe miejsce w panteonie polskiej piosenki. Na debiutanckim albumie znalazło się siedem jego tekstów, w tym tak ponadczasowe "Nie płacz Ewka", "Niewiele ci mogę dać", "Lokomotywa z ogłoszenia" czy "Obracam w palcach złoty pieniądz".

Perfect i historia "Nie płacz Ewka". Zbigniew Hołdys: To był romans życia

Początkowo piosence "Nie płacz Ewka" nie wróżono wielkiego sukcesu. Po latach wokalista Perfectu Grzegorz Markowski wspominał, że zarejestrowano ją dość przypadkowo, gdy okazało się, że podczas sesji nagraniowej zostało jeszcze trochę czasu.

Ewka z piosenki to postać autentyczna. "To był romans życia, szalony, osobna opowieść" - opowiadał Hołdys w "Gazecie Wyborczej". Muzyk poznał ją w szkole, do której zaprosił go Bogdan Olewicz.

"Jak przeczytałem tekst, od razu zobaczyłem Ewę Zadarę (to jej panieńskie nazwisko), jej mieszkanie, te rozmowy, że świat zmienimy, że Dylan jest ważniejszy niż Młynarski. Tę miłość i te łzy, które nieraz widziałem" - mówił po latach Hołdys.

Kolejny album Perfectu - "UNU" (1982) to również siedem tekstów Olewicza, z "Autobiografią" na czele, a także "Idź precz", "Druga czytanka dla Janka", "Wyspa, drzewo, zamek" i "Objazdowe nieme kino".

Bogdan Olewicz i "Autobiografia" Perfectu. Zbigniew Hołdys nuty zapisywał na serwetkach

To właśnie ponadczasowa "Autobiografia" dała tytuł jubileuszowemu koncertu na tegorocznym Festiwalu w Opolu. Wielkie gwiazdy oddały Bogdanowi Olewiczowi hołd za tworzone przez niego przeboje. Autor tekstów był obecny w amfiteatrze, a zaproszony na scenę nie krył wzruszenia.

"Bardzo bardzo dziękuję, to był wieczór moich marzeń. Jestem szczęściarzem podwójnym, potrójnym, że doczekałem takiego koncertu. Daliście mi odczuć, że u wielu osób te piosenki znalazły kąt w pamięci, w sercu" - powiedział w Opolu, odbierając Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

"Było nas trzech, w każdym z nas inna krew" - te słowa z "Autobiografii" odnoszą się do trójki przyjaciół: gitarzysty i kompozytora Zbigniewa Hołdysa oraz dwóch tekściarzy: Andrzeja Mogielnickiego (współzałożyciela Lady Pank) i Bogdana Olewicza.

Zarys melodii do tego wielkiego hitu powstał w barze Opera w hotelu Victoria, gdzie akurat przesiadywał pierwszy lider Perfectu. Nuty i akordy zapisywał na serwetkach.

"Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu trzy razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Bez poprawek, bez niczego, z przerwą między zwrotką i refrenem. Jakby kolega na wysokości powiedział: 'No masz, zasrańcu, w prezencie'" - mówił po latach Zbigniew Hołdys w "Gazecie Wyborczej".

Choć gitarzysta ostatecznie rozstał się z Perfectem w 1992 r., współpraca Olewicza z tym zespołem trwała nieprzerwanie aż do płyty "XXX" (2010) i przyniosła takie przeboje, jak "Kołysanka dla nieznajomej" i "Całkiem inny kraj".

Pod koniec lat 80. pisał teksty dla grupy Korba oraz Mietka "Mechanika" Jureckiego, basisty grupy Budka Suflera. Z tym ostatnim zespołem współpracował przy płycie "Ratujmy co się da" z 1988 r. (utwory "To nie tak miało być", "Ratujmy co się da", "Czy ty siebie znasz", "Nieśmiertelnie piękna twarz", "Czas wielkiej wody"). "Praca z nimi [wokalistą Krzysztofem Cugowskim i klawiszowcem Romualdem Lipko] to była niezwykła nobilitacja" - podkreślał.

Do największych przebojów Olewicza z kolejnych dekad należą utwory wykonywane przez Urszulę ("Rysa na szkle" - "To jest piosenka o samotności i o tym, jak ciebie postrzegają inni ludzie"), Lady Pank (piosenki z płyty "Na Na" z 1994 r., w tym "Na co komu dziś". "Janek Borysewicz to prawdziwy polski rockman z krwi i kości. Pisanie przebojów przychodzi mu niezwykle łatwo" - podkreślał Olewicz) i Seweryna Krajewskiego (piosenki do filmu "Uprowadzenie Agaty" Marka Piwowskiego, a także hit "Wielka miłość"). "Uwielbiam go za jego fantastyczny talent, niesłychaną pracowitość i dopieszczanie szczegółów" - mówił tekściarz o pracy z Sewerynem Krajewskim.

Przez lata (2000-2011) piosenka "M jak miłość" w wykonaniu Wojciecha Gąssowskiego towarzyszyła milionom Polaków w czołówce serialu "M jak miłość". Bogdan Olewicz napisał tekst do kompozycji wspomnianego Mietka Jureckiego.

"Wiedziałem tylko tyle, że musi się tam znaleźć miejsce na słowa 'M jak miłość'. Reszta była do dyspozycji. Nagrałem najpierw wersję, taką ostrą, bo jednak czuję się big beatowcem, ale kiedy ją wysłałem złapałem się za głowę, że chyba jednak przesadziłem. I wtedy zobaczyłem gdzieś w kącie dawno nie używaną, zakurzoną gitarę z nylonowymi strunami. 'Ty wystąpisz w tej piosence', powiedziałem do niej, poszedłem do studia, sam wszystko zagrałem i to jest to, co kilkanaście razy w tygodniu mogą Państwo usłyszeć. Bogdan dopisał tekst, Wojtek zaśpiewał, a producenci, co rzadko się zdarza, zaakceptowali całość bez uwag" - opowiadał w "Angorze" o kulisach powstania tego przeboju Mietek Jurecki.

Bogdan Olewicz: Rola autora jest rolą służebną

W ostatnich latach Bogdan Olewicz ponownie współpracował z Budką Suflera, w której nie ma już Krzysztofa Cugowskiego (nie wziął udziału w reaktywacji) ani zmarłego Romualda Lipki. Zespół sięgnął po jego pozostałe kompozycje i tak powstała płyta "10 lat samotności" (2020) nagrana z udziałem zmarłego we wrześniu 2024 r. wokalisty Felicjana Andrzejczaka.

"Moja uczciwość zawodowa polega na tym, że piszę tylko dla tych, których znam, bo tylko wtedy czuję, jakie słowa przechodzą im przez gardło bez bólu. Dla każdego wykonawcy otworzyłem w moim sercu i mózgu szufladę z jej/jego profilem leksykalnym i emocjonalnym. Żeby Zdzisława Sośnicka nie śpiewała stylem Wojtka Gąssowskiego, a Urszula nie naśladowała poetyki Krystyny Prońko. To poważne wyzwanie i ból głowy, jeśli weźmie się pod uwagę tę niemałą grupę wykonawców, z którymi miałem szczęście pracować. Szczególnie że 99 proc. tekstów powstało do gotowej muzyki. Szczególny to rodzaj łamigłówki. Rola autora jest rolą służebną i zawsze staram się być obecny na nagraniu wokali. Jeśli coś brzmi fałszywie lub niezgrabnie - wymieniam słowa na inne" - opowiadał autor tekstów w "Rzeczpospolitej" w 2010 r.

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