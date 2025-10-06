Blisko 30 lat temu wzięła ślub, który po czasie stał się jedynie formalnością. Znów jest zakochana!

Anna Maria Jopek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Jej kariera wystartowała w latach 90. - bardzo młoda wówczas artystka szybko osiągnęła sukces i zyskała sympatię nie tylko polskich, ale i zagranicznych słuchaczy. Sama później przyznawała, że nie do końca była to jej wymarzona droga.

"Wszystko wydarzyło się szybko i poza mną, jakby decydowała siła wyższa. O nic nie zabiegałam. Przyszłam z innej rzeczywistości muzycznej" - powiedziała w najnowszej rozmowie z "Twoim Stylem".

Prywatnie artystka od blisko 30 lat jest żoną Marcina Kydryńskiego - popularnego prezentera radiowego i syna Haliny Kunickiej. Małżeństwo doczekało się dwóch synów: 27-letniego dziś Franciszka i 25-letniego Stanisława. Z początku łączyła ich nie tylko bezgraniczna miłość, lecz także zamiłowanie do muzyki oraz podróży. Uczucie nie przetrwało jednak próby czasu - po kilku latach w mediach zaczęły pojawiać się plotki o rzekomym kryzysie w związku.

"Kiedyś Ania i Marcin byli bardzo blisko i żyli tym samym życiem, ale to się zmieniło" - potwierdzała Halina Kunicka w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Małżeństwo Anny Marii Jopek od dawna było jedynie formalnością

Para nigdy nie ogłosiła formalnie rozwodu, lecz zaczęła żyć osobno. W 2013 r. w sieci pojawiły się zdjęcia, na których paparazzi przyłapali Annę Marię Jopek na romantycznym spacerze z innym mężczyzną - Krzysztofem Heredzinem - będącym wówczas muzykiem w zespole wokalistki. Gwiazda zabrała później głos w tej sprawie, ujawniając, że jej układ z mężem polega na sporej swobodzie.

"Jesteśmy parą samotników. Oboje szanujemy naszą samotność. Pozwalamy sobie nawet na ten luksus, by każde z nas mogło się tą samotnością nacieszyć do woli" - mówiła na łamach "Gali".

Anna Maria Jopek znów jest zakochana

Teraz na sprawę małżeństwa Anny Marii Jopek zostało rzucone zupełnie nowe światło. Artystka udzieliła wywiadu miesięcznikowi "Twój Styl", w którym wyznała, jak wygląda jej obecna sytuacja życiowa. Okazuje się, że artystka jest ponownie zakochana!

"Żyję naprawdę, ale nie oszukuję czasu. Jest dla mnie szczęśliwy. Dzieci dorosły, zostałam wykładowczynią, gram koncerty i spotkałam mężczyznę mojego życia. Fakt, że szukałam go prawie pół wieku" - zdradziła w nowym wywiadzie.

