Rozpoczynające refren piosenki "Everest" słowa "Sorry za bałagan, nie wyrabiam" opowiadają o relacji, która zamiast idealnego porządku wybiera prawdę, bliskość i akceptację własnych niedoskonałości.

"Everest nie jest tutaj celem do zdobycia, lecz metaforą codzienności. W świecie Blauki największe wyprawy odbywają się w zwyczajnej codzienności, a wspinaczka oznacza próbę budowania wspólnego życia pomimo zmęczenia, chaosu i bagażu własnych wad" - czytamy w opisie utworu.

Blauka zapowiada trzecią płytę. "Nawet kiedy grunt staje się śliski"

Nakręcony ponownie na taśmie 16 mm teledysk w reżyserii Mateusza Białęckiego prezentuje zawieszony pomiędzy snem a rzeczywistością obraz. Całość nawiązuje do kina niezależnego, pełnego czułości wobec niedoskonałości swoich bohaterów.

"'Everest' to piosenka o tym, że czasem największym dowodem bliskości nie jest perfekcyjnie poukładane życie, lecz gotowość, by wspinać się dalej razem, nawet kiedy grunt staje się śliski" - podkreślają liderzy Blauki, prywatnie będący parą Georgina Tarasiuk (wokal) i Piotr Lewańczyk (bas, instrumenty klawiszowe).

Współautorem muzyki jest gitarzysta koncertowego składu Blauki - Michał Gołąbek. Z kolei na perkusji zagrał Dominik Ossowski.

"Everest" jest zarazem pierwszą zapowiedzią szykowanej trzeciej płyty zespołu, który tworzy na pograniczu alternatywy i indie popu z polskimi tekstami.

Kim jest Georgina Tarasiuk?

Warszawski duet Blauka tworzą będący parą również w życiu prywatnym wokalistka Georgina Tarasiuk oraz basista i producent muzyczny Piotr Lewańczyk (na scenie wspierał m.in. Mroza, Ralpha Kaminskiego i Sorry Boys).

We wrześniu 2019 r. duet wypuścił debiutancki album "Miniatura", który zebrał ciepłe opinie wśród krytyków. Wykreowany przez Blaukę świat dopełnia sfera wizualna - zaskakujące pomysłowością teledyski zostały zauważone na festiwalach filmowych w Polsce, jak i za granicą m.in. USA, Kolumbii, Niemczech czy Rumunii.

W maju 2025 r. Blauka zaprezentowała drugą płytę "Wolta" promowaną singlami "Kiks", "Simona", "Berlin i Amsterdam", "Fason" oraz "Figura Lichtenberga". Grupa wystąpiła m.in. podczas Next Fest w Poznaniu, a także w konkursie o Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival.

Pochodząca z Białej Podlaskiej Georgina Tarasiuk już jako młoda dziewczynka podbijała różne lokalne konkursy. "Przez 22 lata mojej pracy nie spotkałem takiego fenomenu" - mówił w jednym z wywiadów Ireneusz Parafiniuk, nauczyciel muzyki Georginy.

W 1999 r. dziewczyna wystąpiła na Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu. Tam zwróciła na nią uwagę twórczyni "Szansy na sukces", Elżbieta Skrętkowska. To producentka namówiła 11-letnią wówczas Tarasiuk do wzięcia udziału w programie TVP. Młoda wokalistka raczej nie żałowała, że pojawiła się w studiu, gdyż wykonaniem utworu "Dłoń" Natalii Kukulskiej trafiła do serca wokalistki, która w tym odcinku oceniała uczestników. Georgina wygrała program, a do dziś uważa się, że jej występ był jednym z najlepszych w historii.

Kukulska była tak mocno oczarowana dziewczyną, że zapraszała ją nawet na swoje koncerty w charakterze gościa. Tarasiuk występowała również m.in. z Violettą Villas. Wokalistkę uznano za wielki talent, miała okazję supportować Garou na jego trasie oraz wystąpić u boku Jose Cury. Wszystko to działo się po wydaniu jej debiutanckiej płyty "Georgina" (2002). Jej producentem był Piotr Rubik, a na single promujące wybrano "Ten świat" i "Niedorosła miłość" (w klipie zagrał Adam Fidusiewicz znany z m.in. filmu "W pustyni i w puszczy").

Jeszcze przed rozpoczęciem występów w grupie Blauka wokalistka przypomniała o sobie za sprawą projektu "Legendy polskie". Wraz z Atanasem Valkovem wykonała przebój "Jaskółka uwięziona" Stana Borysa.

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