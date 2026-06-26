Blauka wchodzi na swój "Everest". "Nawet kiedy grunt staje się śliski"
Rok po premierze swojej drugiej płyty warszawska grupa Blauka prezentuje nowy utwór "Everest". "Nie jest tutaj celem do zdobycia, lecz metaforą codzienności" - podkreślają prywatnie będący parą wokalistka Georgina Tarasiuk (najmłodsza laureatka w historii "Szansy na sukces") oraz basista i producent muzyczny Piotr Lewańczyk, grający m.in. z Mrozem.
Rozpoczynające refren piosenki "Everest" słowa "Sorry za bałagan, nie wyrabiam" opowiadają o relacji, która zamiast idealnego porządku wybiera prawdę, bliskość i akceptację własnych niedoskonałości.
"Everest nie jest tutaj celem do zdobycia, lecz metaforą codzienności. W świecie Blauki największe wyprawy odbywają się w zwyczajnej codzienności, a wspinaczka oznacza próbę budowania wspólnego życia pomimo zmęczenia, chaosu i bagażu własnych wad" - czytamy w opisie utworu.
Blauka zapowiada trzecią płytę. "Nawet kiedy grunt staje się śliski"
Nakręcony ponownie na taśmie 16 mm teledysk w reżyserii Mateusza Białęckiego prezentuje zawieszony pomiędzy snem a rzeczywistością obraz. Całość nawiązuje do kina niezależnego, pełnego czułości wobec niedoskonałości swoich bohaterów.
"'Everest' to piosenka o tym, że czasem największym dowodem bliskości nie jest perfekcyjnie poukładane życie, lecz gotowość, by wspinać się dalej razem, nawet kiedy grunt staje się śliski" - podkreślają liderzy Blauki, prywatnie będący parą Georgina Tarasiuk (wokal) i Piotr Lewańczyk (bas, instrumenty klawiszowe).
Współautorem muzyki jest gitarzysta koncertowego składu Blauki - Michał Gołąbek. Z kolei na perkusji zagrał Dominik Ossowski.
"Everest" jest zarazem pierwszą zapowiedzią szykowanej trzeciej płyty zespołu, który tworzy na pograniczu alternatywy i indie popu z polskimi tekstami.
Kim jest Georgina Tarasiuk?
Warszawski duet Blauka tworzą będący parą również w życiu prywatnym wokalistka Georgina Tarasiuk oraz basista i producent muzyczny Piotr Lewańczyk (na scenie wspierał m.in. Mroza, Ralpha Kaminskiego i Sorry Boys).
We wrześniu 2019 r. duet wypuścił debiutancki album "Miniatura", który zebrał ciepłe opinie wśród krytyków. Wykreowany przez Blaukę świat dopełnia sfera wizualna - zaskakujące pomysłowością teledyski zostały zauważone na festiwalach filmowych w Polsce, jak i za granicą m.in. USA, Kolumbii, Niemczech czy Rumunii.
W maju 2025 r. Blauka zaprezentowała drugą płytę "Wolta" promowaną singlami "Kiks", "Simona", "Berlin i Amsterdam", "Fason" oraz "Figura Lichtenberga". Grupa wystąpiła m.in. podczas Next Fest w Poznaniu, a także w konkursie o Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival.
Pochodząca z Białej Podlaskiej Georgina Tarasiuk już jako młoda dziewczynka podbijała różne lokalne konkursy. "Przez 22 lata mojej pracy nie spotkałem takiego fenomenu" - mówił w jednym z wywiadów Ireneusz Parafiniuk, nauczyciel muzyki Georginy.
W 1999 r. dziewczyna wystąpiła na Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu. Tam zwróciła na nią uwagę twórczyni "Szansy na sukces", Elżbieta Skrętkowska. To producentka namówiła 11-letnią wówczas Tarasiuk do wzięcia udziału w programie TVP. Młoda wokalistka raczej nie żałowała, że pojawiła się w studiu, gdyż wykonaniem utworu "Dłoń" Natalii Kukulskiej trafiła do serca wokalistki, która w tym odcinku oceniała uczestników. Georgina wygrała program, a do dziś uważa się, że jej występ był jednym z najlepszych w historii.
Kukulska była tak mocno oczarowana dziewczyną, że zapraszała ją nawet na swoje koncerty w charakterze gościa. Tarasiuk występowała również m.in. z Violettą Villas. Wokalistkę uznano za wielki talent, miała okazję supportować Garou na jego trasie oraz wystąpić u boku Jose Cury. Wszystko to działo się po wydaniu jej debiutanckiej płyty "Georgina" (2002). Jej producentem był Piotr Rubik, a na single promujące wybrano "Ten świat" i "Niedorosła miłość" (w klipie zagrał Adam Fidusiewicz znany z m.in. filmu "W pustyni i w puszczy").
Jeszcze przed rozpoczęciem występów w grupie Blauka wokalistka przypomniała o sobie za sprawą projektu "Legendy polskie". Wraz z Atanasem Valkovem wykonała przebój "Jaskółka uwięziona" Stana Borysa.