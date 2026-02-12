Współpraca Blanki i Malika Montany rozpoczęła się w zeszłym roku, gdy artyści wkroczyli do studia, aby nagrać razem singiel "Wracam". W piosence reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 po raz pierwszy zaśpiewała w ojczystym języku - dotychczas wszystkie jej kompozycje wybrzmiewały po angielsku.

Od momentu, w którym wokalistka i raper spotkali się na wspólne nagrywki, są niemalże nierozłączni. Wielu fanów zaczęło nawet podejrzewać, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W niedawnym wywiadzie Blanka rozwiała jednak wszelkie wątpliwości. "Jesteśmy przyjaciółmi. Bardzo dużo sobie doradzamy, więc tylko przyjaźń" - podkreśliła.

Blanka zdradziła sekret Malika Montanty! Kontrowersyjny raper tak naprawdę jest dżentelmenem?

Teraz artystka wkroczyła do studia Eski, gdzie ponownie wypowiedziała się na temat znanego kolegi z branży. Zdradziła kulisy swojej znajomości z Malikiem, a co więcej - wyjawiła coś, czego ludzie zwykle o raperze nie wiedzą.

"Myślę, że jest mega dżentelmenem. Tego nie wiecie. No chyba że wiecie, to super. Jest mega dżentelmenem i tak naprawdę wydaje mi się, że przedstawia pewną personę w internecie, natomiast i gdzieś ona oczywiście też się zgadza z tym, kim jest, ale ma też drugą stronę, w której jest naprawdę mega dżentelmenem, mega spokojnym, mega, mega bystrym i ogarniętym facetem" - powiedziała Blanka.

Gwiazda Eurowizji zaznaczyła, że teksty piosenek - często kontrowersyjne - nie do końca pokrywają się z tym, jak Malik zachowuje się na co dzień. Wyznała także, że doświadczony muzyk dał jej wiele porad, które będzie w stanie wykorzystać w swojej dalszej karierze. "Dał mi bardzo dużo rad, jak spędzaliśmy więcej czasu właśnie przy promocji singla, nagrywaniu klipu" - dodała wokalistka, podkreślając, jak ważna jest dla niej znajomość z raperem.

