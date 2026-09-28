"Ten vibe po prostu trzeba było doświadczyć!" - ogłosił profil Łączy nas piłka kobieca, czyli jeden z oficjalnych kanałów Polskiego Związku Piłki Nożnej, prezentując fragment występu Blanki na stadionie ŁKS Łódź.

Wokalistka przed finałowym meczem Mistrzostw Świata U-20 Kobiet pomiędzy Hiszpanią a Koreą Północną zaprezentowała hymn tej imprezy, czyli piosenkę "YEYEYO".

"Zrobiliśmy mega show, wszystko super, wszystko było cudownie" - relacjonowała reprezentantka Polski na Eurowizję 2023.

Blanka nie kryje rozżalenia. Chodzi o decyzję TVP

Okazuje się, że wbrew pierwotnym deklaracjom jej występu nie pokazała TVP Sport, która transmitowała mistrzostwa na swojej antenie.

"Do teraz nie wiem, o co chodzi, co się wydarzyło. Ja z mojej strony was za to przepraszam, bo wiem, że czekaliście i oglądaliście (...) nie wiem, co poszło nie tak. Jestem wkurzona, bo bardzo nie lubię, kiedy wam coś obiecam i to się nie dzieje. (...) Rzadko jestem tak wkurzona" - powiedziała Blanka na relacji na Instagramie.

Dodajmy, że oficjalny teledysk "YEYEYO" zanotował ponad 320 tys. odsłon.

Na boisku triumfowała Hiszpania, która w rzutach karnych (4:3) pokazała Koreę Północną po bezbramkowym rezultacie w regulaminowym czasie gry. Hiszpanki zdobyły swój drugi tytuł w kategorii wiekowej U-20.

Z kolei Polki z kompletem zwycięstw wyszły z grupy, ale w 1/8 finału przegrały z Kolumbią, czyli późniejszymi brązowymi medalistkami turnieju. W naszej drużynie najskuteczniejsza okazała się Zuzanna Grzywińska, która strzeliła trzy bramki.