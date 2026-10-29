Przed nami trzecia edycja BITTERSWEET Festivalu, organizowanego przez Good Taste Production. Impreza tradycyjnie odbędzie się w Poznaniu. W dniach 12-14 sierpnia 2027 r. do Polski zjadą największe międzynarodowe gwiazdy, których muzyka przywołuje wspomnienia i niepowtarzalną atmosferę dawnych lat. Właśnie poznaliśmy pierwszych artystów, którzy wypełnią line-up wydarzenia, będącego obecnie jednym z najważniejszych muzycznych festiwali w kraju.

"JAKI BĘDZIE LINE-UP W TYM ROKU???? BITTERSWEETOWY" - ogłaszają organizatorzy sierpniowej imprezy.

Kto wystąpi na Bittersweet Festivalu w przyszłym roku? Poznańska impreza odkrywa pierwsze karty

Główną gwiazdą przyszłorocznej edycji Bittersweet Festivalu został Macklemore. Amerykański raper obecny jest na scenie już ponad 25 lat, a w trakcie swojej kariery współpracował m.in. z Keshą, Rudimental, Martinem Garrixem, Rayem Daltonem i wylansował przeboje "Thrift Shop", "Can't Hold Us", "Glorious" oraz "Downtown", chętnie nucone przez kolejne pokolenia. Oprócz ważnych artystycznych projektów, muzyk angażuje się także w sprawy społeczne i charytatywne - obecnie jest w trakcie swojej trasy koncertowej "Free Palestine", zorganizowanej na rzecz poszkodowanego wojną narodu. Jego występ na poznańskiej imprezie odbędzie się w czwartek, 12 sierpnia.

Pierwszego dnia imprezy wystąpi także Kelis. Artystka zasłynęła dzięki przebojom "Milkshake" i "Trick Me", a w swojej twórczości z łatwością łączy R&B, pop, soul i jazz. Na poznańskiej scenie zobaczymy jeszcze artystę znanego jako DJ Pee.Wee. To muzyczne alter ego Andersona .Paaka, które pozwala mu łączyć funk, soul, disco i hip-hop, jednocześnie czerpiąc inspiracje z klasyki muzyki tanecznej.

Organizatorzy ogłosili także jedną z sobotnich gwiazd. 14 sierpnia w Poznaniu zagra zespół Royel Otis - duet, który zdobył międzynarodową popularność dzięki utworom takim jak "Oysters In My Pocket", "Sofa King", "car" i "who's your boyfriend". Muzycy mieli okazję grać na największych festiwalach świata - Glastonbury, Coachelli, Lollapaloozie, Sziget Festivalu czy Reading & Leeds - a teraz przyszedł czas także na poznańską imprezę.

Organizatorzy zapewniają, że to dopiero początek rewelacji. W kolejnych miesiącach lista wykonawców będzie się powiększać, aż ostatecznie obejmie dziesiątki czołowych nazwisk. "Wciąż robimy to po naszemu. Bookujemy artystów, którzy przywołują wspomnienia minionych dekad i takich, którzy właśnie teraz mają swój primetime. Znacie już pierwszych artystów, a my, za kulisami, pracujemy nad kolejnymi ogłoszeniami" - czytamy w komunikacie.

Pierwsze ogłoszenie Bittersweet Festivalu 2027 podzieliło internautów. "Trochę dramat" kontra "Wy to nigdy nie zawodzicie"

Pierwsze ogłoszenie Bittersweet Festivalu wywołało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Potencjalni uczestnicy imprezy tłumnie ruszyli do komentarzy, aby wyrazić zarówno swój zachwyt, jak i skrytykować pierwsze gwiazdy. Część osób uważa, że zapowiadane koncerty będą świetne, natomiast inni zdecydowanie się nie zgadzają - wskazują na mało znane nazwiska i to, że ogłoszenie nie dorównało temu, co zapowiedziała na przyszły rok konkurencja.

"Trochę dramat. Czyżby do trzech razy (nie)sztuka?", "Kupiłem bilet w pierwszej puli po zeszłorocznym składzie, ale teraz to słabiaki straszne są… Czekam na coś lepszego", "Cieniutko, a kocham Otisków", "Ale flop, konkurencja póki co was zjadła", "Tyle miesięcy czekania i emocje jak na grzybach, czekam na resztę ogłoszeń i nie tracę nadziei", "I to wszystko na dziś? Eee szczerze troszkę słabo", "To jacyś piłkarze? Nie znam nikogo", "Jak dla mnie lipa. Czekam na kolejne nazwiska", "Tragedia. Jak słyszę Kelis, dostaję nerwicy", "Szału nie ma, ogłoszenia na innych festiwalach ciekawsze", "Na razie zapowiada się mocne 3/10" - piszą zawiedzeni fani na Instagramie i Facebooku.

"O boże! Mam zawał", "Czaaaad", "Bardzo baaardzo dobry pick na pierwsze ogłoszenie. Wy to nigdy nie zawodzicie!", "KOCHAM WAS!", "Świetny booking", "Ja się rozpłynę tam!", "Chryste panie, popłakałem się", "Omg, omg, omg, omg", "Boże kochany, marzenie się spełni, ale jazda", "Yeees, ale smaczki" - czytamy z kolei w pozytywnych komentarzach.

Internauci mają swoje typy na line-up! Wspominają m.in. Avril Lavigne i Keshę

Spora część internautów obstawia już także, kogo zobaczymy w kolejnych ogłoszeniach Bittersweet Festivalu. W komentarzach często przewijają się nazwiska gwiazd, takich jak: Bruno Mars, Phoebe Bridgers, Avril Lavigne, Kesha, Miley Cyrus czy Pink. Na razie pozostała część line-upu pozostaje jednak tajemnicą.

Bilety na Bittersweet Festival 2027

W sprzedaży są obecnie bilety z puli Early Bird. Trzydniowe karnety to koszt 888 złotych, a za wejściówki jednodniowe (na razie dostępne jedynie na czwartek) należy zapłacić 388 złotych. Pozostałe opcje trafią do sprzedaży wkrótce.

Bittersweet Festival obecny jest na festiwalowej mapie polski od 2025 r.

BITTERSWEET Festival zadebiutował w Poznaniu w 2025 r. W ciągu dwóch edycji zdobył ogromną popularność i dziś stawia się go na równi z wydarzeniami takimi jak Open'er Festival czy Orange Warsaw Festival. W poprzednich latach w line-upie imprezy znalazły się gwiazdy, takie jak: Gorillaz, Twenty One Pilots, Nelly Furtado, Post Malone, Lorde, Tom Odell, Robbie Williams, Rita Ora, Natasha Bedingfield czy Empire of the Sun.