W najnowszej rozmowie z Pomponikiem Mandaryna zarzeka się, że nie planuje kolejnego ślubu z Michałem Wiśniewskim. Tymczasem według zasad Kościoła katolickiego to małżeństwo... wciąż jest ważne.

Biskup Antoni Długosz w rozmowie z "Super Expressem" podkreśla, że samo orzeczenie rozwodu przez sąd cywilny nie powoduje unieważnienia małżeństwa zawartego w formie sakramentalnej.

"Jeśli sąd kościelny nie stwierdził nieważności pierwszego ślubu, małżonkowie w świetle prawa kanonicznego nadal są mężem i żoną" - skomentował duchowny.

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem

Jedyną drogą do unieważnienia kościelnego ślubu pozostaje proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym.

Przypomnijmy, że Marta "Mandaryna" Wiśniewska była drugą żoną wokalisty Ich Troje. 11 lutego 2002 r., gdy para spodziewała się już pierwszego dziecka, wzięli ślub cywilny. "Dziś mogę się przyznać, że to był bardzo prostacki krok, bo jaka księżniczka nie marzy o tym, żeby założyć białą suknię, żeby stanąć przed ołtarzem i powiedzieć 'tak', a nie przyjść w ciuchach po próbie przed koncertem i podpisać akt notarialny. Trochę żałosne, dzisiaj to rozumiem" - opowiadał po latach wokalista.

Blisko dwa lata później, w grudniu 2003 r., ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Tym razem ślub był kościelny, a odbył się za kołem podbiegunowym - w Kirunie w Szwecji. Cała Polska miała możliwość śledzenia uroczystości, bo ceremonię pokazała telewizja TVN, która realizowała reality show "Jestem jaki jestem" o życiu Wiśniewskiego.

Mandaryna i Michał doczekali się dwójki dzieci: Xaviera Michała (ur. 2002) i Fabienne Martę (ur. 2003). Czerwonowłosy po rozwodzie z tancerką i choreografką był jeszcze żonaty trzykrotnie - w marcu ogłosił, że rozpadło się jego piąte małżeństwo z Polą Wiśniewską.

Z tego ostatniego związku pochodzi dwóch najmłodszych synów Michała: Falco Amadeus (ur. 2021) i Noël Cloé (ur. 2023). Wiśniewski poza dwójką dzieci z Mandaryną ma jeszcze dwie córki Etiennette Annę (ur. 2006) i Vivienne Viennę (ur. 2008) z małżeństwa z Anną Świątczak.