Pharrell Williams uznawany jest za muzycznego giganta. Gwiazdor pop podbił serca słuchaczy z całego świata w 2014 r., kiedy światło dzienne ujrzała jego piosenka "Happy" . Muzyk znany jest nie tylko ze swoich solowych przebojów, lecz także z głośnych występów gościnnych, m.in. w piosence Daft Punk "Get Lucky" czy w kontrowersyjnym utworze Robina Thicke "Blurred Lines" . Artysta założył własną wytwórnię płytową Star Track Entertainment , a także linię odzieżową Billionaire Boys Club . Ma na swoim koncie wiele sukcesów, zarówno jako wykonawca, jak i producent muzyczny, w tym kilkanaście nagród Grammy . Nic więc dziwnego, że zainteresowano się stworzeniem jego filmowej biografii.

Produkcja miała trafić do kin 5 maja 2025 r. Kilka miesięcy przed premierą twórcy ogłosili jednak przykrą nowinę - biografia nie ujrzy światła dziennego. Reżyser "Golden" - Michel Gondry - jak i sam Pharrell Williams, poinformowali w mediach o tym, że nie udało im się zrealizować filmu zgodnie z pierwotnymi założeniami. Anulowali jego premierę całkowicie.

"Nie znaleźliśmy drogi, by opowiedzieć tę historię w wersji, jaką sobie wymarzyliśmy. Dziękujemy wszystkim utalentowanym członkom obsady i ekipy. Choć jesteśmy rozczarowani, że nie możemy pokazać tego filmu , mamy niesamowitych partnerów w Universal i na pewno jeszcze razem coś stworzymy" - czytamy we wspólnym oświadczeniu Gondry'ego i Williamsa.

Za produkcją "Golden" stała firma Universal Pictures, która przez odwołanie premiery poniesie ogromne straty finansowe. Szacuje się, że wyrzucili "w błoto" około 20 milionów dolarów (ok. 80 milionów złotych).

Co ciekawe, zaledwie w zeszłym roku inna wytwórnia należąca do Universala, Focus Features, wydała dokument o fenomenie Pharrella Williamsa. "Piece by Piece" opowiadało historię artysty za pomocą figurek z klocków Lego.