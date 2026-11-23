W sobotę, 21 listopada, Miley Cyrus i perkusista Maxx Morando oficjalnie zostali małżeństwem. Para wzięła ślub w malowniczej, luksusowej posiadłości, która niegdyś należała do samego Franka Sinatry. Rezydencja mieści się w Palm Springs w Kalifornii, a zakochani składali sobie przysięgę tuż nad basenem.

W tym wyjątkowym dniu młodej parze towarzyszyli najbliżsi przyjaciele oraz rodzina. Wśród gości znaleźli się m.in. mama piosenkarki Tish Cyrus oraz jej siostra Noah Cyrus.

Do niedawna Miley i Billy Ray byli skłóceni. Teraz ojciec pojawił się na ślubie znanej córki

Ku zaskoczeniu niektórych na ślubie 34-latki pojawił się również jej ojciec, Billy Ray Cyrus. Jego relacje z Miley do niedawna pozostawały bardzo napięte. Wszystko zaczęło się, gdy doszło do burzliwego rozstania muzyka z Tish. Niedługo później 65-latek ogłosił, że zaczął spotykać się z dużo młodszą wokalistką, Firerose.

Gwiazda odcięła się od ojca jednak dopiero wtedy, gdy do sieci wyciekły nagrania, na których słychać było, jak Billy Ray ostro wypowiada się na temat rodziny - w szczególności byłej partnerki, ale też samej Miley. Artystka ostentacyjnie pominęła go więc w swoich podziękowaniach, odbierając najważniejszą nagrodę w karierze - Grammy.

Już w połowie 2025 r. do mediów zaczęły docierać wieści, jakoby Cyrusowie mieli zażegnać swój konflikt. Ślub w Palm Springs jedynie potwierdził te doniesienia.

Ojciec Miley Cyrus pojawił się na ślubie córki z nową ukochaną. Jej kreacja zwróciła uwagę internautów

Na uroczystą ceremonię Billy Ray przybył ze swoją obecną partnerką, 61-letnią aktorką i modelką Elizabeth Hurley. Para potwierdziła swój związek na początku tego roku i od tamtej pory jest niemal nierozłączna. Ukochana muzyka przyciągnęła uwagę zgromadzonych gości swoją nietuzinkową kreacją. Gdy zdjęcia fotoreporterów z ceremonii zaślubin trafiły do sieci, internauci nie pozostawili na modelce suchej nitki.

Miley i Maxx narzucili gościom specjalny dresscode - poprosili, aby każdy ubrał się na czarno. Zgodnie z wytycznymi Hurley przybyła na ceremonię ubrana w ciemną suknię, która wysadzana była cekinami. Zaprojektował ją Gauravo Gupta, a aktorka zapłaciła za nią ponad 7 tys. dolarów.

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Wybrała nieodpowiedni strój na ślub pasierbicy? "Mogła na tę okazję zasłonić dekolt i uda"

Choć suknia w teorii wpisywała się w dresscode, wielu internautów zarzuciło Hurley nieodpowiedni ubiór. Wszystko przez krój sukienki - głęboki dekolt i ogromne wycięcie, eksponujące niemal całą nogę. W sieci wybuchła dyskusja na temat umyślnej próby przyćmienia panny młodej. Fani Miley jednogłośnie stanęli w obronie swojej idolki, krytykując wygląd jej macochy.

"Wygląda na to, że Liz Hurley przeoczyła zasadę, by nigdy nie próbować przyćmić panny młodej", "Ta sukienka jest absolutnie nieodpowiednia na wesele, ona wygląda koszmarnie", "Uważam, że pani Hurley mogła na tę okazję zasłonić dekolt i uda, panna młoda za to wygląda oszałamiająco", "Zupełnie nieodpowiedni strój Hurley", "Mogłaby się zakryć od czasu do czasu", "Jej sukienka jest tandetna", "To szalone, ubrać taką sukienkę na ślub pasierbicy" - czytamy na portalu X.