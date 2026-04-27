Billy Joel wciąż walczy z chorobą mózgu. Była żona zdradza, w jakim jest stanie

Tymoteusz Hołysz

W maju 2025 r. Billy Joel ogłosił wstrzymanie działalności koncertowej po tym, jak lekarze zdiagnozowali u niego wodogłowie normotensyjne - rzadkie schorzenie mózgu zaburzające m.in. równowagę, słuch i wzrok. Teraz, po miesiącach leczenia i rehabilitacji, o stanie zdrowia gwiazdora opowiedziała jego była żona, Christie Brinkley.

Billy JoelAssociated Press East News

Billy Joel to jedna z największych legend muzyki rozrywkowej - autor takich przebojów jak "Piano Man" czy "Uptown Girl", wielokrotny laureat Grammy i jeden z najlepiej sprzedających się artystów w historii. Przez lata wyprzedawał największe areny na świecie.

Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się na początku 2025 r., kiedy podczas koncertu w Mohegan Sun w Connecticut muzyk stracił równowagę i upadł na scenie, choć po chwili wrócił do występu. W maju 2025 r. Joel poinformował w mediach społecznościowych, że zdiagnozowano u niego wodogłowie normotensyjne (NPH), chorobę zwaną też zespołem Hakima, która nasilała się wskutek ostatnich występów i powodowała problemy z chodem, słuchem, wzrokiem oraz równowagą.

W oświadczeniu przekazano, że stan zdrowia zmusił go do odwołania wszystkich zaplanowanych koncertów i skupienia się na leczeniu oraz specjalistycznej rehabilitacji. Odwołane zostały m.in. występy w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, w tym koncerty z udziałem takich gwiazd jak Sting, Rod Stewart czy Stevie Nicks. Sam Joel podkreślał, że chce się w pełni skupić na powrocie do zdrowia i że nie może się doczekać dnia, w którym znów bezpiecznie wróci na scenę.

"Czuje się bardzo dobrze" - była żona uspokaja fanów

O aktualny stan zdrowia artysty została zapytana jego była żona, modelka Christie Brinkley, z którą Joel ma córkę, Alexę Ray. W rozmowie z magazynem "Hello" podkreśliła, że muzyk dobrze reaguje na leczenie i rehabilitację: "Czuje się bardzo dobrze" - zaznaczyła, dodając, że Joel otoczony jest profesjonalną opieką i skupia się na powrocie do możliwie normalnego funkcjonowania.

Brinkley wspomniała też występ ich córki w Carnegie Hall, gdzie Alexa Ray Joel zaśpiewała podczas koncertu poświęconego twórczości ojca. Dla rodziny był to symboliczny moment - hołd dla dorobku Joela w czasie, gdy sam artysta musiał na jakiś czas wycofać się z życia koncertowego.

Czym jest wodogłowie normotensyjne?

Wodogłowie normotensyjne to schorzenie neurologiczne polegające na zaburzeniu krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego, które prowadzi do poszerzenia komór mózgu. Choroba dotyka głównie osoby starsze, a jej objawy obejmują zaburzenia chodu, problemy z pamięcią oraz nietrzymanie moczu.

Joel przyznał w podcaście "Club Random" Billa Mahera, że uczucie towarzyszące chorobie można porównać do "pływania łodzią", a jego równowaga jest "do bani". Zgodnie z zaleceniami lekarzy muzyk przeszedł specjalistyczne leczenie i fizjoterapię, a w tym czasie miał całkowity zakaz występowania na żywo.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze