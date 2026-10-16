Billy Joel przez chorobę musiał porzucić swoją pasję. "Nadszedł czas, żeby się rozstać"

W wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" 77-letni Billy Joel przyznał, że nadal nie wie, czy będzie mógł ponownie koncertować. Chciałby wrócić do występów, ale obecnie stosuje się do zaleceń specjalistów: "Nie wiem. Muszę przejść serię badań, zanim się dowiem, ale teraz nie mogę prowadzić. Nie wolno mi prowadzić" - powiedział.

Artysta wyjaśnił, że lekarze odradzają mu wychodzenie na scenę. Przytoczył słowa neurologa, który porównał wpływ występów na jego organizm do wstrząśnienia mózgu: "Nie mogę występować, bo neurolog powiedział mi, że za każdym razem, gdy daję koncert, to tak, jakbym doznawał wstrząśnienia mózgu".

Według Joela problemem jest połączenie głośnej muzyki, oświetlenia, stresu i intensywności występów. Podkreślił, że na scenie dzieje się wiele rzeczy jednocześnie, dlatego przed ewentualnym powrotem potrzebuje dalszej diagnostyki.

Choroba wpłynęła na równowagę i pamięć

Joel ujawnił diagnozę wodogłowia normotensyjnego w maju 2025 roku. Wówczas odwołał pozostałe zaplanowane koncerty. Wcześniej część występów przełożono po jego upadku na scenie Mohegan Sun w Connecticut.

Choroba wiąże się z nieprawidłowym gromadzeniem płynu mózgowo-rdzeniowego, który zaburza funkcjonowanie mózgu. Może powodować to między innymi trudności z chodzeniem, utrzymaniem równowagi i pamięcią.

We wrześniu tego roku muzyk poinformował, że przeszedł operację wszczepienia układu zastawkowego, służącego odprowadzaniu nadmiaru płynu. Przyznał, że początkowo nie chciał decydować się na zabieg, ale przekonała go możliwość poprawy równowagi i pamięci: "Trudno odróżnić, co wynika z wieku, a co z choroby, więc zgodziłem się na zastawkę. Przeszedłem operację, wszczepiono mi zastawkę w mózgu i rzeczywiście nastąpiła poprawa" - mówił na antenie "SiriusXM".

Ponad 70 motocykli trafi na aukcję

Ograniczenia zdrowotne wpłynęły nie tylko na zawodowe plany Joela. Wokalista zdecydował się sprzedać ponad 70 motocykli, które zgromadził przez lata. Jak tłumaczył, miał ich ostatecznie ponad sto. Wiek i choroba sprawiły, że coraz rzadziej mógł korzystać z tej pasji: "Kocham motocykle. Kocham jazdę. Kocham prowadzenie. Kocham anonimowość, którą to daje".

W rozmowie podkreślał, że nie traktował maszyn wyłącznie jako eksponatów. Lubił nimi jeździć, przerabiać je i dopasowywać do własnych potrzeb. Kask pozwalał mu przy tym przynajmniej na chwilę pozostać nierozpoznanym: "Nie byłem kolekcjonerem. Naprawdę jeździłem. Uznałem więc, że po prostu nadszedł czas, żeby się z nimi rozstać".

Aukcję Gooding Christie's zaplanowano na 20-21 listopada podczas Rétromobile New York w Javits Center. Motocykle zostaną zaoferowane bez cen minimalnych. Wśród nich znajdzie się specjalnie przygotowany Triumph Bonneville T140 z 1978 roku, który Joel otrzymał od Madison Square Garden dla upamiętnienia swojego 150. wyprzedanego koncertu w tej hali. Wpływy ze sprzedaży mają wesprzeć Joel Foundation.

Nie przekreśla powrotu na scenę

Choć Joel musi obecnie zrezygnować z koncertów i prowadzenia pojazdów, w rozmowie z "The Hollywood Reporter" zaznaczył, że ogólnie czuje się dobrze. Powrót przed publiczność pozostaje jego życzeniem, ale nie wskazał, kiedy mogłoby to nastąpić.

Już we wrześniu, opowiadając o leczeniu, skierował do słuchaczy krótkie zapewnienie: "Nigdzie się nie wybieram. Jestem tutaj. Wciąż tu jestem".