Billy Joel powróci na scenę! To pierwsze takie ogłoszenie odkąd usłyszał diagnozę

Wszystko zaczęło się w maju 2025 roku, gdy konieczne stało się nagłe odwołanie zaplanowanych tras koncertowych. U Billy'ego Joela zdiagnozowano wówczas wodogłowie normotensyjne - rzadkie schorzenie neurologiczne, które pod wpływem wysiłku scenicznego wywoływało zaburzenia równowagi oraz problemy ze wzrokiem i słuchem. Jesienią tego samego roku muzyk przeszedł operację wszczepienia zastawki komorowej, której zadaniem było usprawnienie funkcjonowania artysty.

Mimo groźnie brzmiącej diagnozy wokalista od początku starał się uspokajać fanów, podkreślając, że nie zamierza się poddawać. W wywiadzie dla magazynu "People" tak mówił o swoim stanie: "Wiem, że wielu ludzi martwi się o mnie i o moje zdrowie, ale wszystko ze mną w porządku. To, co mi dolega, to coś, o czym bardzo niewiele osób wie - w tym ja sam, bez względu na to, ile próbujesz się o tym dowiedzieć. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby z tym funkcjonować i wrócić do formy. To było przerażające, ale jest okej. Chciałem po prostu dać znać, żeby nikt nie martwił się, że jestem śmiertelnie chory czy coś w tym stylu".

Billy Joel wraca na scenę?

Pierwszy, choć całkowicie nieformalny sygnał powrotu do formy pojawił się już na początku roku na Florydzie. W amfiteatrze w Wellington trwał akurat występ grupy grającej covery jego przebojów, gdy gwiazdor niespodziewanie wkroczył na scenę i chwycił za mikrofon, wykonując dwa utwory przed zdziwionym tłumem.

Teraz nadszedł czas na w pełni oficjalny powrót. W grudniu wokalista weźmie udział w wydarzeniu będącym połączeniem rozmowy na żywo z kameralną oprawą muzyczną. Gospodarzem wieczoru będzie Florida Atlantic University. Warto jednak zaznaczyć, że możliwość uczestnictwa w tym unikalnym spotkaniu zarezerwowano wyłącznie dla społeczności studenckiej tej uczelni.

"Florida Atlantic University powita piosenkarza, autora tekstów i kompozytora Billy'ego Joela na wydarzeniu Billy Joel: Wieczór pytań i odpowiedzi… i trochę muzyki" - przekazano za pośrednictwem Instagrama. Na ten moment jest to jedyny potwierdzony występ artysty, jego determinacja wskazuje jednak, że z czasem mogą pojawić się kolejne.