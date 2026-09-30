W maju ubiegłego roku Billy Joel podzielił się z fanami niepokojącymi informacjami. Ogłosił, że zmuszony jest wstrzymać swoją działalność koncertową przez diagnozę - lekarze wykryli u niego rzadkie schorzenie mózgu, prowadzące do zaburzeń równowagi, słuchu i wzroku. Wokaliście miały towarzyszyć również utrata pamięci i ogólny spadek formy.

Za namową neurologa artysta poddał się zabiegowi, który miał polepszyć jego pamięć i ogólną sprawność. Mimo poprawy samopoczucia, 77-latkowi wciąż zalecano unikanie nadmiernego wysiłku. W związku z tym Joel nie powrócił do regularnych występów i jedynie dwa razy pojawił się na scenie w gościach. Wraz z początkiem 2026 r. niespodziewanie zaśpiewał na koncercie Turnstiles, czyli zespołu specjalizującego się w wykonywaniu na żywo jego autorskich utworów. Z kolei w marcu legendarnego muzyka zauważono na widowni w Carnegie Hall w Nowym Jorku, gdzie odbywał się jego specjalny tribute show.

Billy Joel nie zwalnia tempa i zapowiada premierę! Wszystko z okazji 50. rocznicy wydania pamiętnego krążka

Pomimo przerwy w występach scenicznych Billy Joel nie daje o sobie zapomnieć fanom. Właśnie zapowiedział specjalne wydanie albumu "Turnstiles", czyli kultowego, czwartego krążka w karierze artysty, który obchodzi w tym roku 50. urodziny. Rozbudowana wersja wydawnictwa ma zawierać aż 54 wcześniej niepublikowane nagrania. Na nie składać się będą dema, alternatywne aranżacje piosenek, materiały z jam sessions czy koncertowe wykonania. Premierę zapowiedziano na 11 grudnia 2026 r.

Krążek "Turnstiles" ukazał się w 1976 r. i zyskał sławę dzięki utworom takim jak "New York State of Mind", "James", "Say Goodbye to Hollywood" czy "I've Loved These Days". Album został stworzony, gdy wokalista wyprowadził się z Los Angeles, aby powrócić do Nowego Jorku. Wówczas rozpoczął się jego moment przełomowy, który dopełniła wydana rok później płyta "The Stranger", szczególnie przyczyniająca się do ogromnego sukcesu komercyjnego gwiazdora.

Czego fani mogą spodziewać się po jubileuszowym wydaniu "Turnstiles"? Joel pokaże dziesiątki niewidzianych wcześniej nagrań!

Jubileuszowa "Turnstiles - 50th Anniversary Edition" zawierała będzie 67 nagrań audio i 32 materiały wideo. Wszystko umieszczone zostanie na czterech płytach CD i jednej Blu-ray. Aż 54 piosenki i 24 wideo miłośnicy Billy'ego Joela usłyszą i ujrzą po raz pierwszy.

Wśród smaczków, które znajdą się na albumie, będą m.in. sesje nagraniowe z udziałem Dee Murraya, Nigela Olssona, Douga Stegmeyera i Liberty DeVitto, prywatne materiały z prób i zakulisowych przygotowań do koncertów oraz inne archiwalne materiały, dotychczas oglądane jedynie przez bliskich artysty. 77-latek pokaże też swoją rozmowę z Edem Sciakym, amerykańskim prezenterem radiowym, odbytą w 1976 r. w Filadelfii.

Na jednej z płyt umieszczony zostanie materiał live "Billy Joel Tonight", zarejestrowany 5 i 6 grudnia 1976 r. w Connecticut College w New London. Obraz z tego wydarzenia został odrestaurowany, zmontowany na nowo i zmiksowany w wysokiej rozdzielczości, aby fani mogli poczuć się, jakby faktycznie brali udział w koncercie sprzed 50 lat. Co ciekawe, podczas pamiętnego występu Joel zaprezentował nie tylko autorskie utwory takie jak "Worse Comes to Worst", "Ain't No Crime" i "Weekend Song", lecz także covery Bruce'a Springsteena, Micka Jaggera czy Eltona Johna.