Bianka Chajzer zaśpiewała z Michałem Wiśniewskim. Nagranie trafiło do sieci

Michał Wiśniewski zaprezentował zgromadzonym gościom zestaw największych hitów Ich Troje. Wśród publiczności bawili się Filip i Bianka Chajzerowie, którzy relacjonowali wieczór w swoich mediach społecznościowych.

W pewnym momencie lider Ich Troje zszedł bliżej widowni. Gdy zabrzmiał utwór "Zawsze z tobą chciałbym być", zatrzymał się obok małżeństwa i podał mikrofon Biance Chajzer.

Michał Wiśniewski zaprosił Biankę Chajzer do wspólnego śpiewania

Bianka bez dłuższego namysłu dołączyła do wokalisty i zaśpiewała fragment refrenu przeboju z 2001 roku. Słowa znała, a nagłe znalezienie się w centrum uwagi nie odebrało jej odwagi. Krótki występ wywołał entuzjastyczną reakcję Filipa Chajzera, który obserwował wszystko z bliska.

Żona prezentera udostępniła później nagranie na Instagramie. Na filmie widać, że występ nie był wcześniej przygotowany, a Wiśniewski po prostu wykorzystał bliski kontakt z publicznością i zaprosił jedną z uczestniczek wydarzenia do wspólnej zabawy.

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Filip i Bianka Chajzerowie niedawno wzięli ślub

Para pobrała się 19 września 2026 roku w Krakowie. Kameralna ceremonia odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej nowożeńcy świętowali z najbliższymi w restauracji przy krakowskich Błoniach.

Filip i Bianka poznali się kilka miesięcy wcześniej podczas nagrania podcastu z Małgorzatą Ohme. Bianka pracowała wówczas przy jego produkcji. Znajomość szybko przerodziła się w związek, a niedługo później para poinformowała o zaręczynach.



